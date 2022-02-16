Winter Olympics: Speed Skating - Women's 1,000m results
From the section Winter Olympics
|Rank
|Pair
|Country
|Name
|Time
|Gap
|1
|13
|JPN
|TAKAGI Miho
|1:13:19
|0.00
|2
|11
|NED
|LEERDAM Jutta
|1:13:83
|+0.64
|3
|15
|USA
|BOWE Brittany
|1:14:61
|+1.42
|4
|13
|ROC
|GOLIKOVA Angelina
|1:14:71
|+1.52
|5
|3
|NED
|de JONG Antoinette
|1:14.92
|+1.73
|6
|12
|NED
|WUST Ireen
|1:15.11
|+1.92
|7
|11
|USA
|GOETZ Kimi
|1:15.40
|+2.21
|8
|5
|AUT
|HERZOG Vanessa
|1:15.644
|+2.45
|9
|15
|ROC
|KACHANOVA Daria
|1:15.649
|+2.45
|10
|14
|JPN
|KODAIRA Nao
|1:15.65
|+2.46
|11
|6
|KAZ
|MOROZOVA Nadezhda
|1:15.69
|+2.50
|12
|2
|CAN
|SCOTT Alexa
|1:15.79
|+2.60
|13
|10
|ROC
|FATKULINA Olga
|1:15.87
|+2.68
|14
|14
|CHN
|LI Qishi
|1:15.99
|+2.80
|15
|5
|CHN
|YIN Qi
|1:16.00
|+2.81
|16
|8
|KOR
|KIM Minsun
|1:16.49
|+3.30
|17
|8
|POL
|BOSIEK Karolina
|1:16.54
|+3.35
|18
|4
|NOR
|WIKLUND Ragne
|1:16.59
|+3.40
|19
|10
|KAZ
|AIDOVA Yekaterina
|1:16.70
|+3.51
|20
|12
|POL
|WOJCIK Andzelika
|1:16.79
|+3.60
|21
|4
|BLR
|SLOEVA Ekaterina
|1:16.83
|+3.64
|22
|9
|CHN
|JIN Jingzhu
|1:16.90
|+3.71
|23
|2
|GBR
|SMEDING Ellia
|1:17.17
|+3.98
|24
|9
|TPE
|HUANG Yu Ting
|1:17.35
|+4.16
|25
|7
|KOR
|KIM Hyun Yung
|1:17.50
|+4.31
|26
|6
|CAN
|PEARMAN Maddison
|1:17.66
|+4.47
|27
|7
|CZE
|ZDRAHALOVA Nikola
|1:18.75
|+5.56
|28
|1
|BEL
|TAS Sandrine
|1:18.79
|+5.60
|29
|3
|ROU
|HOGAS Mihaela
|1:19.33
|+6.14
|30
|1
|KOR
|PARK Jiwoo
|1:19.39
|+6.20
|31
|BLR
|NIFANTAVA Hanna
|WDR
WDR = withdrew