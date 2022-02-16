Winter Olympics: Speed Skating - Women's 1,000m results

From the section Winter Olympics

RankPairCountryNameTimeGap
113JPNTAKAGI Miho1:13:190.00
211NEDLEERDAM Jutta1:13:83+0.64
315USABOWE Brittany1:14:61+1.42
413ROCGOLIKOVA Angelina1:14:71+1.52
53NEDde JONG Antoinette1:14.92+1.73
612NEDWUST Ireen1:15.11+1.92
711USAGOETZ Kimi1:15.40+2.21
85AUTHERZOG Vanessa1:15.644+2.45
915ROCKACHANOVA Daria1:15.649+2.45
1014JPNKODAIRA Nao1:15.65+2.46
116KAZMOROZOVA Nadezhda1:15.69+2.50
122CANSCOTT Alexa1:15.79+2.60
1310ROCFATKULINA Olga1:15.87+2.68
1414CHNLI Qishi1:15.99+2.80
155CHNYIN Qi1:16.00+2.81
168KORKIM Minsun1:16.49+3.30
178POLBOSIEK Karolina1:16.54+3.35
184NORWIKLUND Ragne1:16.59+3.40
1910KAZAIDOVA Yekaterina1:16.70+3.51
2012POLWOJCIK Andzelika1:16.79+3.60
214BLRSLOEVA Ekaterina1:16.83+3.64
229CHNJIN Jingzhu1:16.90+3.71
232GBRSMEDING Ellia1:17.17+3.98
249TPEHUANG Yu Ting1:17.35+4.16
257KORKIM Hyun Yung1:17.50+4.31
266CANPEARMAN Maddison1:17.66+4.47
277CZEZDRAHALOVA Nikola1:18.75+5.56
281BELTAS Sandrine1:18.79+5.60
293ROUHOGAS Mihaela1:19.33+6.14
301KORPARK Jiwoo1:19.39+6.20
31BLRNIFANTAVA HannaWDR

WDR = withdrew

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