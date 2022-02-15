Winter Olympics: Freestyle Skiing - Men's Ski Slopestyle Results
From the section Winter Olympics
Qualification
|Rank
|Country
|Name
|Run 1
|Run 2
|Best Score
|Qualified
|1
|SUI
|RAGETTLI Andri
|76.98
|85.08
|85.08
|Q
|2
|NOR
|RUUD Birk
|83.96
|40.95
|83.96
|Q
|3
|USA
|GOEPPER Nicholas
|82.51
|80.23
|82.51
|Q
|4
|SWE
|TJADER Jesper
|59.15
|79.38
|79.38
|Q
|5
|USA
|HALL Alexander
|79.13
|40.60
|79.13
|Q
|6
|USA
|STEVENSON Colby
|78.01
|35.80
|78.01
|Q
|7
|NZL
|BARCLAY Ben
|76.00
|77.71
|77.71
|Q
|8
|SUI
|GUBSER Kim
|76.71
|DNS
|76.71
|Q
|9
|AUT
|SVANCER Matej
|37.25
|74.86
|74.86
|Q
|10
|SUI
|BOESCH Fabian
|53.83
|74.53
|74.53
|Q
|11
|CAN
|MOFFATT Max
|74.06
|35.16
|74.06
|Q
|12
|SWE
|MAGNUSSON Oliwer
|73.46
|39.16
|73.46
|Q
|13
|CAN
|THERRIAULT Edouard
|70.40
|23.75
|70.40
|14
|ESP
|LLISO Javier
|21.95
|69.16
|69.16
|15
|NZL
|BILOUS Finn
|68.01
|32.85
|68.01
|16
|NOR
|DAHL Ferdinand
|35.41
|67.61
|67.61
|17
|AUT
|BACHER Daniel
|63.60
|16.21
|63.60
|18
|ITA
|DONAGGIO Leonardo
|63.48
|42.88
|63.48
|19
|SUI
|WILI Colin
|54.45
|38.03
|54.45
|20
|USA
|FOREHAND Mac
|37.80
|51.21
|51.21
|21
|SWE
|HARLAUT Henrik
|37.70
|48.16
|48.16
|22
|CHN
|HE Jinbo
|42.83
|20.85
|42.83
|23
|NOR
|NUMMEDAL Christian
|41.48
|16.03
|41.48
|24
|CAN
|McEACHRAN Evan
|40.90
|33.70
|40.90
|25
|NOR
|FROSTAD Tormod
|22.11
|38.05
|38.05
|26
|CAN
|HARLE Teal
|36.05
|33.81
|36.05
|27
|FIN
|PELTOLA Simo
|35.01
|29.25
|35.01
|28
|SWE
|BURVALL Hugo
|33.40
|28.58
|33.40
|29
|ESP
|MAGNIN Thibault
|33.06
|14.78
|33.06
|GBR
|WOODS James
|DNS
|DNS
|DNS
|FRA
|ADELISSE Antoine
|DNS
|DNS
|DNS