From the section Winter Olympics

Standings

Rank Country Name Run 1 Run 2 Overall Time Differnce Medal 1 SVK VLHOVA Petra 52.89 (8) 52.09 (1) 1:44.98 0 Gold 2 AUT LIENSBERGER Katharina 52.83 (7) 52.23 (2) 1:45.06 +0.08 Silver 3 SUI HOLDENER Wendy 52.65 (5) 52.45 (4) 1:45.10 +0.12 Bronze 4 GER DUERR Lena 52.17 (1) 53.00 (9) 1:45.17 +0.19 5 SLO SLOKAR Andreja 52.64 (4) 52.56 (5) 1:45.20 +0.22 6 SUI GISIN Michelle 52.20 (2) 53.38 (18) 1:45.58 +0.60 7 SUI RAST Camille 53.35 (9) 52.40 (3) 1:45.75 +0.77 8 USA MOLTZAN Paula 52.79 (6) 53.39 (20) 1:46.18 +1.20 9 SWE SWENN LARSSON Anna 53.44 (11) 52.87 (6) 1:46.31 +1.33 10 SUI DANIOTH Aline 53.66 (13) 52.98 (8) 1:46.64 +1.66 11 SLO BUCIK Ana 53.73 (14) 52.94 (7) 1:46.67 +1.69 12 AUT HUBER Katharina 53.54 (12) 53.38 (18) 1:46.92 +1.94 13 CZE DUBOVSKA Martina 53.90 (16) 53.13 (14) 1:47.03 +2.04 14 AUT GALLHUBER Katharina 53.40 (10) 53.93 (24) 1:47.33 +2.35 15 NOR STJERNESUND Thea Louise 54.22 (19) 53.26 (16) 1:47.48 +2.50 16 CAN MIELZYNSKI Erin 53.93 (17) 53.59 (22) 1:47.52 +2.54 17 CAN ST-GERMAIN Laurence 54.51 (22) 53.06 (10) 1:47.57 +2.59 18 GER AICHER Emma 54.48 (21) 53.11 (12) 1:47.59 +2.61 19 FRA NOENS Nastasia 54.68 (24) 53.18 (15) 1:47.86 +2.88 20 BLR SHKANOVA Maria 54.79 (25) 53.10 (11) 1:47.89 +2.91 21 GBR GUEST Charlie 53.84 (15) 54.12 (27) 1:47.96 +2.98 21 CAN NULLMEYER Ali 54.67 (23) 53.29 (17) 1:47.96 +2.98 23 CRO POPOVIC Leona 55.31 (30) 53.11 (12) 1:48.42 +3.44 24 SWE SAEFVENBERG Charlotta 55.25 (27) 53.45 (21) 1:48.70 +3.72 25 CRO LJUTIC Zrinka 55.03 (26) 53.88 (23) 1:48.91 +3.93 26 USA HENSIEN Katie 55.43(31) 53.88(23) 1:49.31 +4.33 26 CAN SMART Amelia 55.26 (28) 54.06 (25) 1:49.32 +4.34 27 SWE FERMBAECK Elsa 55.26 (28) 54.07 (26) 1:49.33 +4.34 28 SWE HECTOR Sara 52.29(3) DNF DNF DNF 29 NOR HOLTMANN Mina Fuerst 54.19(18) DNF DNF DNF 30 ITA BRIGNONE Federica 54.41(20) DNF DNF DNF