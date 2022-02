Cross-Country Skiing - Men's Sprint

From the section Winter Olympics

Qualification Results

Rank Country Name Time Difference Qualified 1 FRA CHANAVAT Lucas 2:45.03 0.00 Q 2 ROC USTIUGOV Sergey 2:46.51 +1.48 Q 3 NOR KLAEBO Johannes Hoesflot 2:46.74 +1.71 Q 4 FRA JOUVE Richard 2:47.93 +2.9 Q 5 CHN WANG Qiang 2:48.91 +3.88 Q 6 ITA PELLEGRINO Federico 2:49.55 +4.51 Q 7 NOR TAUGBOEL Haavard Solaas 2:49.93 +4.90 Q 8 SWE HAEGGSTROEM Johan 2:50.61 +5.58 Q 9 CZE CERNY Ondrej 2:50.65 +5.62 Q 10 ROC MALTSEV Artem 2:50.90 +5.87 Q 11 FIN VUORINEN Lauri 2:50.91 +5.88 Q 12 ROC TERENTEV Alexander 2:50.92 +5.89 Q 13 USA SCHOONMAKER James Clinton 2:51.15 +6.12 Q 14 NOR GOLBERG Paal 2:51.52 +6.49 Q 15 NOR VALNES Erik 2:51.56 +6.53 Q 16 FRA JAY Renaud 2:51.86 +6.83 Q 17 SWE SVENSSON Oskar 2:52.07 +7.04 Q 18 SWE GRATE Marcus 2:52.14 +7.11 Q 19 USA OGDEN Ben 2:52.21 +7.18 Q 20 SUI HEDIGER Jovian 2:52.47 +7.44 Q 21 CZE NOVAK Michal 2:52.49 +7.46 Q 22 USA BOLGER Kevin 2:52.50 +7.47 Q 23 FIN MAKI Joni 2:52.83 +7.80 Q 24 SUI GROND Valerio 2:53.17 +8.14 Q 25 ITA GRAZ Davide 2:53.58 +8.55 Q 26 POL STAREGA Maciej 2:53.61 +8.58 Q 27 SWE PERSSON Anton 2:53.71 +8.68 Q 28 LAT VIGANTS Raimo 2:53.98 +8.94 Q 29 CZE SELLER Ludek 2:54.09 +9.06 Q 30 USA JAGER Luke 2:54.44 +9.41 Q