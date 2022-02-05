Winter Olympics: Luge - Men's Singles results
From the section Winter Olympics
Run One
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Difference
|1
|GER
|LUDWIG Johannes
|57.063
|0
|2
|AUT
|KINDL Wolfgang
|57.110
|+0.047
|3
|ITA
|FISCHNALLER Dominik
|57.361
|+0.298
|4
|LAT
|APARJODS Kristers
|57.364
|+0.301
|5
|GER
|LOCH Felix
|57.383
|+0.320
|6
|AUT
|GLEIRSCHER David
|57.407
|+0.344
|7
|LAT
|BERZINS Gints
|57.414
|+0.351
|8
|ROC
|REPILOV Roman
|57.594
|+0.531
|9
|GER
|LANGENHAN Max
|57.606
|+0.543
|10
|USA
|MAZDZER Chris
|57.780
|+0.717
|11
|ROC
|PAVLICHENKO Semen
|57.786
|+0.723
|12
|ITA
|FELDERER Leon
|57.814
|+0.751
|13
|USA
|GUSTAFSON Jonathan
|57.845
|+0.782
|14
|CAN
|WATTS Reid
|58.049
|+0.986
|15
|USA
|WEST Tucker
|58.079
|+1.016
|16
|ROC
|GORBATCEVICH Aleksandr
|58.139
|+1.076
|17
|LAT
|DARZNIEKS Arturs
|58.166
|+1.103
|18
|SVK
|NINIS Jozef
|58.205
|+1.142
|19
|AUS
|FERLAZZO Alexander
|58.216
|+1.153
|20
|ROU
|CRETU Valentin
|58.349
|+1.286
|21
|SWE
|KOHALA Svante
|58.517
|+1.454
|22
|GBR
|STAUDINGER Rupert
|58.731
|+1.668
|23
|CHN
|FAN Duoyao
|58.848
|+1.785
|24
|POL
|SOCHOWICZ Mateusz
|58.863
|+1.800
|25
|UKR
|DUKACH Anton
|58.873
|+1.810
|26
|SVK
|SKUPEK Marian
|58.956
|+1.893
|27
|AUT
|GLEIRSCHER Nico
|59.110
|+2.047
|28
|CZE
|LEJSEK Michael
|59.542
|+2.479
|29
|BUL
|ANGELOV Pavel
|59.555
|+2.492
|30
|GEO
|KUMARITASHVILI Saba
|1:00.211
|+3.148
|31
|JPN
|KOBAYASHI Seiya
|1:00.856
|+3.793
|32
|UKR
|MANDZIY Andriy
|1:01.082
|+4.019
|33
|BIH
|NIKOLAJEV Mirza
|1:01.667
|+4.604
|34
|KOR
|LIM Namkyu
|1:02.438
|+5.375
|ITA
|FISCHNALLER Kevin
|DNS