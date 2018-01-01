Winter Olympics: Cross-Country Skiing - Women's 7.5km + 7.5km Skiathlon results

RankCountryNameTimeTime behind
1SWECharlotte Kalla40:44.90
2NORMarit Bjoergen40:52.7+7.8
3FINKrista Parmakoski40:55+10.1
4SWEEbba Andersson40:55.8+10.9
5USJessica Diggins40:59.6+14.7
6SWINathalie Von Siebenthal 41:02.5+17.6
7AUTTeresa Stadlober41:11.5+26.6
8OARNatalia Nepryaeva41:17.9+33
9NORHeidi Weng41:25.6+40.7
10SWEStina Nilsson41:33.8+48.9
11NORIngvild Flugstad Oestberg41:43.2+58.3
12OARAnastasia Sedova41:57.7+1:12.8
13FRAPicon Anouk Faivre42:03.8+1:18.9
14JPNMasako Ishida42:04.1+1:19.2
15NORRagnhild Haga42:07.6+1:22.7
16FINKerttu Niskanen42:15.2+1:30.3
17POLJustyna Kowalczyk42:30.8+1:45.9
18OARYulia Belorukova42:51.0+2:06.1
19FINLaura Mononen42:53.0+2:08.1
20GERVictoria Carl42:54.4+2:09.5
21OARAlisa Zhambalova42:59.1+2:14.2
22GERKatharina Hennig43:00.2+2:15.3
23FRAAurore Jean43:00.8+2:15.9
24FINJohanna Matintalo43:02.4+2:17.5
25GERStefanie Boehler43:02.6+2:17.7
26ITAElisa Brocard43:17.6+2:32.7
27SWINadine Faehndrich43:50.4+3:05.5
28CZEPetra Novakova43:55.6+3:10.7
29FRAHugue Coraline Thomas43:56.2+3:11.3
30POLSylwia Jaskowiec43:56.3+3:11.4
31POLEwelina Marcisz43:56.7+3:11.8
32SWEAnna Haag44:01.8+3:16.9
33CANCendrine Browne44:01.9+3:17.0
34USCaitlin Patterson44:14.9+3:30.0
35ITASara Pellegrini44:16.3+3:31.4
36KAZAnna Shevchenko44:25.1+3:40.2
37ITAAnna Comarella44:25.9+3:41.0
38CZEKaterina Berouskova44:32.7+3:47.8
39AUSBarbara Jezersek44:39.3+3:54.4
40USKikkan Randall44:47.2+4:02.3
41POLMartyna Galewicz44:51.3+4:06.4
42BLRYulia Tikhonova44:57.1+4:12.2
43CZEBarbora Havlickova45:12.1+4:27.2
44CANEmily Nishikawa45:16.6+4:31.7
45UKRTetiana Antypenko45:31.2+4:46.3
46BLRPolina Seronosova45:34.9+4:50.0
47CZEPetra Hyncicova45:42.4+4:57.5
48CANAnne-Marie Comeau45:42.8+4:57.9
49ITAIlaria Debertolis45:44.6+4:59.7
50AUSJessica Yeaton45:44.8+4:59.9
51CHNLi Xin46:01.9+5:17.0
52CANDahria Beatty46:17.3+5:32.4
53UKRMaryna Antsybor46:18.2+5:33.3
54KAZYelena Kolomina46:28.5+5:43.6
55CHNChi Chunxue46:39.0+5:54.1
56ESTTatjana Mannima46:41.7+5:56.8
57KORLee Chaewon46:44.5+5:59.6
58USRosie Brennan47:36.0+6:51.1
59SLOManca Slabanja47:57.8+7:12.9
60GBAnnika Taylor48:09.1+7:24.2
KAZValeriya TyulenevaDNF
GERNicole FesselDNS

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