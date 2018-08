Sochi 2014: Men's ski cross results

From the section

Finals

Big final Rank Country Name Gold FRA Jean Frederic Chapuis Silver FRA Arnaud Boloventa Bronze FRA Jonathan Midol 4 CAN Brady Leman

Small final Rank Country Name 1 RUS Egor Korotkov 2 SLO Filip Flisar 3 SWI Armin Niederer 4 GER Florian Eigler

Semi-finals

Semi-final 1 Rank Country Name Status 1 FRA Jean Frederic Chapuis B-F 2 FRA Jonathan Midol B-F 3 RUS Egor Korotkov S-F 4 SWI Armin Niederer S-F

Semi-final 2 Rank Country Name Status 1 CAN Brady Leman B-F 2 FRA Arnaud Boloventa B-F 3 GER Florian Eigler S-F 4 SLO Filip Flisar S-F

Key: B-F = Qualified for big final, S-F = Qualified for small final

Quarter-finals

Quarter-final 1 Rank Country Name Status 1 SWI Armin Niederer Q 2 RUS Egor Korotkov Q 3 SWE Victor Oehling Norberg 4 FIN Jouni Pellinen

Quarter-final 2 Rank Country Name Status 1 FRA Jean Frederic Chapuis Q 2 FRA Jonathan Midol Q 3 FRA Jonas Devouassoux 4 AUT Andres Matt

Quarter-final 3 Rank Country Name Status 1 CAN Brady Leman Q 2 FRA Arnaud Boloventa Q 3 SWE John Eklund 4 GER Thomas Fischer

Quarter-final 4 Rank Country Name Status 1 SLO Filip Flisar Q 2 GER Florian Eigler Q 3 GER Andreas Schauer 4 NOR Didrik Bastian Juell

Key: Q = Qualified for semi-finals

1/8 Finals

Heat 1 Rank Country Name Status 1 SWE Victor Oehling Norberg Q 2 RUS Egor Korotov Q 3 RUS Sergey Mozhaev SWI Michael Schmid DNS

Heat 2 Rank Country Name Status 1 FIN Jouni Pellinen Q 2 SWI Armin Niederer Q 3 AUS Scott Kneller 4 NOR Thomas Borge Lie DNF

Heat 3 Rank Country Name Status 1 AUT Andreas Matt Q 2 FRA Jonas Devouassoux Q 3 AUT Patrick Koller 4 AUS Anton Grimus DNF

Heat 4 Rank Country Name Status 1 FRA Jean Frederic Chapuis Q 2 FRA Jonathan Midol Q 3 GER Daniel Bohnacker 4 US John Teller DNF

Heat 5 Rank Country Name Status 1 CAN Brady Leman Q 2 GER Thomas Fischer Q 3 AUT Christoph Wahrstoetter 4 SWI Alex Fiva

Heat 6 Rank Country Name Status 1 SWE John Eklund Q 2 FRA Arnaud Bovolenta Q 3 SWE Michael Forslund 4 CAN David Duncan

Heat 7 Rank Country Name Status 1 SLO Filip Flisar Q 2 GER Florian Eigler Q 3 CZE Tomas Kraus 4 NOR Christian Mithassel DNF

Heat 8 Rank Country Name Status 1 NOR Didrik Bastian Juell Q 2 GER Andreas Schauer Q 3 CAN Chirstopher Delbosco 4 AUT Thamoas Zangerl

Key: Q = Qualified for quarter-finals, DNF = did not finish DNS = Did not start

