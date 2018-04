Sochi 2014: Ski jumping - Men's team results

From the section

Final

Rank Country Jump 1 Jump 2 Total Gold Germany 519 522.1 1041.1 Silver Austria 516.5 521.9 1038.4 Bronze Japan 507.5 517.4 1024.9 4 Poland 489.2 522.6 1011.8 5 Slovenia 488.2 507.4 995.6 6 Norway 486 504.7 990.7 7 Czech Republic 476 491.8 967.8 8 Finland 461.5 481.3 942.8

First Round

Rank Country 1 2 3 4 Total Status 1 GER 123.2 136.1 125.3 134.4 519 Q 2 AUT 127.7 124.3 136 127.7 515.7 Q 3 JPN 127.8 117.9 130.3 131.5 507.5 Q 4 POL 125 107.2 127.8 129.2 489.2 Q 5 SLO 127.1 103.9 119.5 137.7 488.2 Q 6 NOR 137.7 123.4 111.5 113.4 486 Q 7 CZE 123.3 121.4 122.1 109.2 476 Q 8 FIN 120.8 117.1 113.2 110.4 461.5 Q 9 RUS 102.1 108.5 113.2 98.5 422.3 10 US 84.2 102 101.9 114.4 402.5 11 KOR 91.2 113.5 99.5 97.8 402 12 CAN 94.3 102.6 94.7 107.6 399.2

Key: Q = qualified for final round

