Betfred World Snooker Championship Venue: Crucible Theatre, Sheffield Dates: 31 July-16 August Coverage: Watch live on BBC One, BBC Two, BBC Four, Red Button, iPlayer, BBC Sport website and BBC Sport app.

The 2020 World Snooker Championship takes place at the Crucible Theatre in Sheffield from 31 July to 16 August.

The tournament, which has been moved from its normal dates in April and May because of the coronavirus pandemic, will see the return of a reduced crowd but with social distancing measures in place.

Defending champion Judd Trump is the number one seed, while five-time winner Ronnie O'Sullivan is bidding for a sixth world title.

Schedule

All times shown are BST. The BBC are not responsible for any changes that may be made to the schedule.

First round (best of 19 frames)

Friday, 31 July

10:00

Judd Trump (Eng) v Tom Ford (Eng)

Stuart Bingham (Eng) v Ashley Carty (Eng)

14:30

Kyren Wilson (Eng) W/O Anthony Hamilton (Eng)

Ding Junhui (Chn) v Mark King (Eng)

19:30

Judd Trump (Eng) v Tom Ford (Eng)

Mark Williams (Wal) v Alan McManus (Sco)

Saturday, 1 August

10:00

David Gilbert (Eng) v Kurt Maflin (Eng)

Stuart Bingham (Eng) v Ashley Carty (Eng)

14:30

John Higgins (Sco) v Matthew Stevens (Wal)

Ding Junhui (Chn) v Mark King (Eng)

19:00

Kyren Wilson (Eng) W/O Anthony Hamilton (Eng)

*Wilson receives bye into second round after Hamilton withdrew

Mark Williams (Wal) v Alan McManus (Sco)

Sunday, 2 August

Yan Bingtao (Chn) v Elliott Slessor (Eng)

Neil Robertson (Aus) v Liang Wenbo (Chn)

14:30

John Higgins (Sco) v Matthew Stevens (Wal)

Ronnie O'Sullivan (Eng) v Thepchaiya Un-Nooh (Tha)

19:00

David Gilbert (Eng) v Kurt Maflin (Eng)

Neil Robertson (Aus) v Liang Wenbo (Chn)

Monday, 3 August

10:00

Jack Lisowski (Eng) v Anthony McGill (Sco)

Ronnie O'Sullivan (Eng) v Thepchaiya Un-Nooh (Tha)

14:30

Yan Bingtao (Chn) v Elliott Slessor (Eng)

Shaun Murphy (Eng) v Noppon Saengkham (Tha)

19:00

Jack Lisowski (Eng) v Anthony McGill (Sco)

Mark Selby (Eng) v Jordan Browne (NI)

Tuesday, 4 August

10:00

Mark Allen (NI) v Jamie Clarke (Wal)

Shaun Murphy (Eng) v Noppon Saengkham (Tha)

14:30

Stephen Maguire (Sco) v Martin Gould (Eng)

Mark Selby (Eng) v Jordan Browne (NI)

19:00

Mark Allen (NI) v Jamie Clarke (Wal)

Barry Hawkins (Eng) v Alexander Ursenbacher (Swi)

Wednesday, 5 August

13:00

Barry Hawkins (Eng) v Alexander Ursenbacher (Swi)

19:00

Stephen Maguire (Sco) v Martin Gould (Eng)

Second round (best of 25 frames)

Wednesday, 5 August

13:00

John Higgins (Sco)/Matthew Stevens (Wal) v David Gilbert (Eng)/Kurt Maflin (Eng)

19:00

Mark Williams (Wal)/Alan McManus (Sco) v Stuart Bingham (Eng)/Ashley Carty (Eng)

Thursday, 6 August

10:00

John Higgins (Sco)/Matthew Stevens (Wal) v David Gilbert (Eng)/Kurt Maflin (Eng)

Mark Selby (Eng)/Jordan Browne (NI) v Shaun Murphy (Eng)/Noppon Saengkham (Tha)

14:30

Judd Trump (Eng)/Tom Ford (Eng) v Yan Bingtao (Chn)/Elliott Slessor (Eng)

Mark Williams (Wal)/Alan McManus (Sco) v Stuart Bingham (Eng)/Ashley Carty (Eng)

19:00

John Higgins (Sco)/Matthew Stevens (Wal) v David Gilbert (Eng)/Kurt Maflin (Eng)

Mark Selby (Eng)/Jordan Browne (NI) v Shaun Murphy (Eng)/Noppon Saengkham (Tha)

Friday, 7 August

10:00

Judd Trump (Eng)/Tom Ford (Eng) v Yan Bingtao (Chn)/Elliott Slessor (Eng)

Mark Williams (Wal)/Alan McManus (Sco) v Stuart Bingham (Eng)/Ashley Carty (Eng)

14:30

Jack Lisowski (Eng)/Anthony McGill (Sco) v Allen (NI)/Jamie Clarke (Wal)

Mark Selby (Eng)/Jordan Browne (NI) v Shaun Murphy (Eng)/Noppon Saengkham (Tha)

19:00

Judd Trump (Eng)/Tom Ford (Eng) v Yan Bingtao (Chn)/Elliott Slessor (Eng)

Ding Junhui (Chn)/Mark King (Eng) v Ronnie O'Sullivan (Eng)/Thepchaiya Un-Nooh (Tha)

Saturday, 8 August

10:00

Stephen Maguire (Sco)/Martin Gould (Eng) v Kyren Wilson (Eng)

Barry Hawkins (Eng)/Alexander Ursenbacher (Swi) v Neil Robertson (Aus) v Liang Wenbo (Chn)

14:30

Jack Lisowski (Eng)/Anthony McGill (Sco) v Mark Allen (NI)/Jamie Clarke (Wal)

Ding Junhui (Chn)/Mark King (Eng) v Ronnie O'Sullivan (Eng)/Thepchaiya Un-Nooh (Tha)

19:00

Stephen Maguire (Sco)/Martin Gould (Eng) v Kyren Wilson (Eng)

Barry Hawkins (Eng)/Alexander Ursenbacher (Swi) v Neil Robertson (Aus) v Liang Wenbo (Chn)

Sunday, 9 August

13:00

Stephen Maguire (Sco)/Martin Gould (Eng) v Kyren Wilson (Eng)

Barry Hawkins (Eng)/Alexander Ursenbacher (Swi) v Neil Robertson (Aus) v Liang Wenbo (Chn)

19:00

Jack Lisowski (Eng)/Anthony McGill (Sco) v Mark Allen (NI)/Jamie Clarke (Wal)

Ding Junhui (Chn)/Mark King (Eng) v Ronnie O'Sullivan (Eng)/Thepchaiya Un-Nooh (Tha)

Quarter-finals (best of 25 frames)

Matches to played 10-11 August

Semi-finals (best of 33 frames)

Matches to played 12-14 August

Final (best of 35 frames)

Match to be played across four sessions 15-16 August