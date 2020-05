Last updated on .From the section Snooker

28 October-4 November, Chengdu, China

Results:

SUNDAY 4 NOVEMBER

Final (best of 19 frames)

Neil Robertson (Aus) 8-10 Judd Trump (Eng)

SATURDAY 3 NOVEMBER

Semi-Finals (best of 17 frames)

Neil Robertson (Aus) 9-5 Shaun Murphy (Eng)

FRIDAY 2 NOVEMBER

Semi-Finals (best of 17 frames)

Judd Trump (Eng) 9-1 Peter Ebdon (Eng)

THURSDAY 1 NOVEMBER

Quarter-Finals (best of 11 frames)

Peter Ebdon (Eng) 6-0 Ricky Walden (Eng)

Judd Trump (Eng) 6-5 Mark Allen (NI)

Lu Haotian (Chn) 2-6 Neil Robertson (Aus)

Shaun Murphy (Eng) 6-4 Marco Fu (HK)

WEDNESDAY 31 OCTOBER

Second round (best of 11 frames):

Ricky Walden (Eng) 6-3 Mark Selby (Eng)

Lu Haotian (Chn) 6-5 Dominic Dale (Wal)

Matthew Stevens (Wal) 2-6 Neil Robertson (Aus)

Stephen Maguire (Sco) 1-6 Peter Ebdon (Eng)

Marco Fu (HK) 6-4 Mark Davis (Eng)

Mark Allen (NI) 6-2 Cao Yupeng (Chn)

Judd Trump (Eng) 6-0 Aditya Mehta (Ind)

Shaun Murphy (Eng) 6-4 Ding Junhui (Chn)

TUESDAY 30 OCTOBER

First round (best of 11 frames):

Ding Junhui (Chn) 6-1 Zhou Yuelong (Chn)

Judd Trump (Eng) 6-3 Fergal O'Brien (Ire)

Stuart Bingham (Eng) 4-6 Aditya Mehta (Ind)

Ricky Walden (Eng) 6-4 Lu Ning (Chn)

Mark Williams (Wal) 4-6 Mark Davis (Eng)

Stephen Maguire (Sco) 6-3 Jamie Burnett (Sco)

Martin Gould (Eng) 5-6 Marco Fu (HK)

Mark Allen (NI) 6-2 Robert Milkins (Eng)

MONDAY 29 OCTOBER

First round (best of 11 frames):

Mark Selby (Eng) 6-3 Ali Carter (Eng)

John Higgins (Sco) 3-6 Cao Yupeng (Chn)

Matthew Stevens (Wal) 6-5 Zhao Xintong (Chn)

Graeme Dott (Sco) 3-6 Dominic Dale (Wal)

Wildcard round:

Barry Pinches (Eng) 5-6 Lu Ning (Chn)

SUNDAY 28 OCTOBER

First round (best of 11 frames):

Shaun Murphy (Eng) 6-0 Andrew Higginson (Eng)

Neil Robertson (Aus) 6-3 Ryan Day (Wal)

Wildcard round (best of 11 frames):

Cao Yupeng (Chn) 6-5 Wang Yuchen (Chn)

Michael White (Wal) 5-6 Lu Haotian (Chn)

Ken Doherty (Ire) 5-6 Zhao Xintong (Chn)

Aditya Mehta (Ind) 6-5 Zhu Yinghui (Chn)

Fergal O'Brien (Ire) 6-3 Chen Feilong (Chn)

Jamie Burnett (Sco) 6-0 Niu Zhuang (Chn)

Lu Haotian (Chn) receives a first-round walkover after Ronnie O'Sullivan (Eng) withdrew from the tournament.

Peter Ebdon (Eng) receives a first-round walkover after the suspension of Stephen Lee (Eng).