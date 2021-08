From the section Olympics

Top finishers

Rank Country Name Time 1 KEN KIPCHOGE Eliud 2:08:38 2 NED NAGEEYE Abdi 2:09:58 3 BEL ABDI Bashir 2:10:02 4 KEN CHERONO Lawrence 2:10:02 5 ESP LAMDASSEM Ayad 2:10:16 6 JPN OSAKO Suguru 2:10:41 7 TAN SIMBU Alphonce Felix 2:11:35 8 USA RUPP Galen 2:11:41 9 MAR EL GOUMRI Othmane 2:11:58 10 BEL NAERT Koen 2:12:13 11 MAR EL AARABY Mohamed Reda 2:12:22 12 FRA NAVARRO Nicolas 2:12:50 13 ISR TEFERI Maru 2:13:02 14 ERI KIFLE Goitom 2:13:22 15 COL SUAREZ Jeison Alexander 2:13:29 16 EOR GABRIYESOS Tachlowini 2:14:02 17 FRA AMDOUNI Morhad 2:14:33 18 MAR SAHLI Hamza 2:14:48 19 CHN YANG Shaohui 2:14:58 20 ITA GHEBREHIWET FANIEL Eyob 2:15:11 21 ESP MATEO Daniel 2:15:21 22 ERI GHEBREGERGIS Yohanes 2:15:34 23 DEN ULAD Adbi Hakin 2:15:50 24 AUS ADAMS Liam 2:15:51 25 BRN EL ABBASSI El Hassan 2:15:56 26 GER RINGER Richard 2:16:08 27 EST NURME Tiidrek 2:16:16 28 ISR AMARE Girmaw 2:16:17 29 USA RILEY Jacob 2:16:26 30 GER PETROS Amanal 2:16:33 31 ARG MUNOZ Eulalio 2:16:35 32 CHN PENG Jianhua 2:16:39 33 ESP GUERRA Javier 2:16:42 34 SA GELANT Elroy 2:16:43 35 ERI RUESOM Oqbe Kibrom 2:16:57 36 NZL ROBERTSON Zane 2:17:04 37 ISR ALAME Haimro 2:17:17 38 POL NOWICKI Adam 2:17:19 39 BDI IRABARUTA Olivier 2:17:44 40 NOR MOEN Sondre Nordstad 2:17:59

Great Britain's Chris Thompson (2:21:29) finished 54th. Ben Connor and Callum Hawkins did not finish.