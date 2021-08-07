Tokyo Olympics: Karate - Womens' +61kg results

From the section Olympics

Pool A

NameCountryResultNameCountry
UEKUSA AyumiJPN3-4SEMERARO SilviaITA
HOCAOGLU AKYOL MeltemTUR5-5BERULTSEVA SofyaKAZ
ZARETSKA IrynaAZE4-1UEKUSA AyumiJPN
BERULTSEVA SofyaKAZ5-1SEMERARO SilviaITA
HOCAOGLU AKYOL MeltemTUR4-5UEKUSA AyumiJPN
ZARETSKA IrynaAZE3-2SEMERARO SilviaITA
BERULTSEVA SofyaKAZ5-4ZARETSKA IrynaAZE
HOCAOGLU AKYOL MeltemTUR4-9SEMERARO SilviaITA
UEKUSA AyumiJPN5-1BERULTSEVA SofyaKAZ
ZARETSKA IrynaAZE4-0HOCAOGLU AKYOL MeltemTUR

Pool B

NameCountryResultNameCountry
MATOUB LamyaALG1-2QUIRICI ElenaSUI
GONG LiCHN0-4ABDELAZIZ FeryalEGY
ABBASALI HamidehIRI4-0MATOUB LamyaALG
ABDELAZIZ FeryalEGY3-3QUIRICI ElenaSUI
GONG LiCHN4-0MATOUB LamyaALG
ABBASALI HamidehIRI0-4QUIRICI ElenaSUI
ABDELAZIZ FeryalEGY7-9ABBASALI HamidehIRI
GONG LICHN1-1QUIRICI ElenaSUI
MATOUB LamyaALG0-0GONG LiCHN

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