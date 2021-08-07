Tokyo Olympics: Karate - Womens' +61kg results

Pool A
|UEKUSA Ayumi
|JPN
|3-4
|SEMERARO Silvia
|ITA
|HOCAOGLU AKYOL Meltem
|TUR
|5-5
|BERULTSEVA Sofya
|KAZ
|ZARETSKA Iryna
|AZE
|4-1
|UEKUSA Ayumi
|JPN
|BERULTSEVA Sofya
|KAZ
|5-1
|SEMERARO Silvia
|ITA
|HOCAOGLU AKYOL Meltem
|TUR
|4-5
|UEKUSA Ayumi
|JPN
|ZARETSKA Iryna
|AZE
|3-2
|SEMERARO Silvia
|ITA
|BERULTSEVA Sofya
|KAZ
|5-4
|ZARETSKA Iryna
|AZE
|HOCAOGLU AKYOL Meltem
|TUR
|4-9
|SEMERARO Silvia
|ITA
|UEKUSA Ayumi
|JPN
|5-1
|BERULTSEVA Sofya
|KAZ
|ZARETSKA Iryna
|AZE
|4-0
|HOCAOGLU AKYOL Meltem
|TUR
Pool B
|MATOUB Lamya
|ALG
|1-2
|QUIRICI Elena
|SUI
|GONG Li
|CHN
|0-4
|ABDELAZIZ Feryal
|EGY
|ABBASALI Hamideh
|IRI
|4-0
|MATOUB Lamya
|ALG
|ABDELAZIZ Feryal
|EGY
|3-3
|QUIRICI Elena
|SUI
|GONG Li
|CHN
|4-0
|MATOUB Lamya
|ALG
|ABBASALI Hamideh
|IRI
|0-4
|QUIRICI Elena
|SUI
|ABDELAZIZ Feryal
|EGY
|7-9
|ABBASALI Hamideh
|IRI
|GONG LI
|CHN
|1-1
|QUIRICI Elena
|SUI
|MATOUB Lamya
|ALG
|0-0
|GONG Li
|CHN