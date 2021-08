From the section Olympics

Top finishers

Rank Country Name Time 1 KEN JEPCHIRCHIR Peres 2:27:20 2 KEN KOSGEI Brigid 2:27:36 3 USA SEIDEL Molly 2:27:46 4 ETH DEREJE Roza 2:28:38 5 BLR MAZURONAK Volha 2:29:06 6 GER KEJETA Melat Yisak 2:29:16 7 BRN CHUMBA Eunice Chebichii 2:29:36 8 JPN ICHIYAMA Mao 2:30:13 9 CAN ELMORE Malindi 2:30:59 10 AUS DIVER Sinead 2:31:14 11 NAM JOHANNES Helalia 2:31:22 12 SUI SCHLUMPF Fabienne 2:31:36 13 CAN WODAK Natasha 2:31:41 14 POL NADOLSKA Karolina 2:32:04 15 RSA STEYN Gerda 2:32:10 16 UGA CHEMUTAI Immaculate 2:32:23 17 USA KIPYEGO Sally 2:32:53 18 GER SCHONEBORN Deborah 2:33:08 19 JPN SUZUKI Ayuko 2:33:14 20 LES KHATALA Neheng 2:33:15 21 CRO PARLOV KOSTRO Matea 2:33:18 22 SWE WIKSTROM Carolina 2:33:19 23 AUS PASHLEY Ellie 2:33:39 24 TAN MATANGA Failuna 2:33:58 25 IRL McCORMACK Fionnuala 2:34:09 26 AUS WEIGHTMAN Lisa 2:34:19 27 PER TEJEDA Gladys 2:34:21 28 BEL GORISSEN Mieke 2:34:24 29 ESP LOYO Elena 2:34:38 30 POR ROCHA Salome 2:34:52 31 GER STEINRUCK Katharina 2:35:00 32 ITA EPIS Giovanna 2:35:09 33 JPN MAEDA Honami 2:35:28 34 KOR CHOI Kyungsun 2:35:33 35 POL LISOWSKA Aleksandra 2:35:33 36 KGZ MASLOVA Darya 2:35:35 37 ESP GALIMANY Marta 2:35:39 38 FRA JEPTOOO Susan 2:36:29 39 GBR DAVIS Stephanie 2:36:33 40 PER de la CRUZ CAPANI Jovana 2:36:38

Great Britain's Stephanie Twell (2:53.26) and Jess Piasecki (2:55.39) finished 68th and 71st respectively.