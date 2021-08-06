Tokyo Olympics: Rhythmic Gymnastics - Individual All-Around

From the section Olympics

Qualification

RankCountryName Result
1ROCAVERINA Dina106.300Q
2ROCAVERINA Arina106.175Q
3ISRASHRAM Linoy103.100Q
4BLRHARNASKO Alina99.250Q
5BLRSALOS Anastasiia99.150Q
6ITABALDASSARRI Milena96.050Q
7ISRZELIKMAN Nicol95.900Q
8BULKALEYN Boryana95.650 Q
9UKRONOPRIIENKO Viktoriia95.450Q
10UKRPOHRANYCHNA Khrystyna93.100Q
11JPNKITA Sumire92.800R1
12USAGRISKENAS Evita91.700R2
13USAZENG Laura91.400R3
14BULTASEVA Katrin91.100R4
15ITAAGIURGIUCULESE Alexandra91.050
16SLOVEDENEEVA Ekaterina89.700
17GEOPAZHAVA Salome89.650
18AZEAGHAMIROVA Zohra87.800
19JPNOIWA Chisaki87.550
20HUNPIGNICZKI Fanni 84.400
21KAZADILKHANOVA Alina83.800
22MEXCASTILLO GALINDO Rut82.750
23AUSIAKOVLEVA Lidiia78.775
24UZBFETISOVA Ekaterina75.500
25EGYMARZOUK Habiba73.350
26 CPVALVES LOPES Marcia42.850

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