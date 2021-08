Final Standings

Rank Country Name Net Score Medal Medal Race Points 1 GBR MILLS Hannah & McINTYRE Eilidh 38 Gold 10 2 POL SKRZYPULEC Agnieszka & OGAR Jolanta 54 Silver 8 3 FRA LECOINTRE Camille & RETORNAZ Aloise 54 Bronze 12 4 SUI FAHRNI Linda & SIEGENTHALER Maja 64 2 5 SLO MRAK Tina & MACAROL Veronika 69 14 6 GER WANSER Luise & WINKEL Anastasiya 77 4 7 JPN KONDO YOSHIDA Ai & YOSHIOKA Miho 79 16 8 ISR BAR AM Noya & TIBI Shahar 80 6 9 BRA OLIVEIRA Fernanda & BARBACHAN Ana 82 20 10 NED ZEGERS Afrodite & BERKHOUT Lobke 91 18 11 ESP MAS DEPARES Silvia & CANTERO REINA Patricia 81 12 USA BARNES Nikole & DALLMAN-WEISS Lara 98 13 ITA BERTA Elena & CARUSO Bianca 102 14 SWE BERGSTROM Olivia & KARLSSON Lovisa 111 15 GRE SPANAKI Ariadne Paraskevi & TSOULFA Emilia 114 16 AUS JERWOOD Nia & de VRIES Monique 117 17 TUR KAYNAKCI Beste & ARIKAN Okyanus 127.1 18 CHN WEI Mengxi & GAO Haiyan 129 19 MAS JAMIL Nuraisyah & NOOR JAMALI Juni Karimah 158 20 ARG TAVELLA Maria Belen & HARTKOPF Lourdes 160 21 MOZ PARRUQUE Denise & MACHAVA Maria 182