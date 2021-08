Final Standings

Rank Country Name Net Score Medal Medal Race Points 1 AUS BELCHER Mathew & RYAN Will 23 Gold 2 2 SWE DAHLBERG Anton & BERGSTROM Fredrik 45 Silver 4 3 ESP XAMMAR Jordi & RODRIGUEZ GARCIA-PAZ Nicolas 55 Bronze 10 4 NZL SNOW-HANSEN Paul & WILLCOX Dan 57 6 5 GBR PATIENCE Luke & GRUBE Chris 70 16 6 ITA FERRARI Giacomo & CALABRO Giulio 81 14 7 JPN OKADA Keiju & HOKAZONO Jumpei 82 12 8 GRE MANTIS Panagiotis & KAGIALIS Pavlos 84 18 9 USA McNAY Stuart & HUGHES David 86 8 10 TUR CINAR Deniz & CINAR Ates 93 20 11 FRA PEPONNET Kevin & MION Jeremie 84 12 ROC SOZYKIN Pavel & GRIBANOV Denis 88 13 CHN XU Zangjun & WANG Yang 95 14 KOR PARK Gunwoo & CHO Sungmin 104 15 POR COSTA Diogo & COSTA Pedro 104 16 BRA HADDAD Henrique & BETHLEN Bruno 116 17 CAN SAUNDERS Jacob & BONE Oliver 125 18 ASA PAIGE Tyler Justus & HOESCH Adrian 159 19 ANG MONTINHO Matias & AFONSO Paixao 167