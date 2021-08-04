Tokyo Olympics: Athletics - Men's Javelin Event

From the section Olympics

Qualification Pool A

RankCountryNameScoreQualification
1INDCHOPRA Neeraj86.65Q
2GERVETTER Johannes85.64Q
3FINETELATALO Lassi84.50Q
4ROUNOVAC Alexandru Mihaita83.27q
5CZEVESELY Vitezslav83.04q
6BLRMIALESHKA Pavel82.64q
7SWEAMB Kim82.40q
8EGYABDELRAHMAN Ihab81.92
9LTUMATUSEVICIUS Edis81.23
10LATCAKSS Gatis78.73
11POLMRZYGLOD Cyprian78.33
12HUNRIVASZ-TOTH Norbet77.76
13RSAvan ROOYEN Rocco77.41
14TPEHUANG Shih-Feng77.16
15FINKUUSELA Toni76.95
16USASHUEY MichaelNo Mark

Qualification Pool B

RankCountryNameScoreQualification
1PAKNADEEM Arshad85.16Q
2CZEVADLEJCH Jakub84.93Q
3GERWEBER Julian84.41Q
4BLRKATKAVETS Aliaksei82.72q
5MDAMARDARE Andrian82.70q
6GRNPETERS Anderson80.42
7TTOWALCOTT Keshorn79.33
8FINHELANDER Oliver78.81
9JPNKOMINAMI Takuto78.39
10USATHOMPSON Curtis78.20
11KENYEGO Julius77.34
12INDSINGH Shivpal76.40
13POLKRUKOWSKI Marcin74.65
14ESPJAINAGA Odei73.11
15TPECHENG Chao-Tsun71.20
16GERSEIFERT Bernhard68.30

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