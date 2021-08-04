Tokyo Olympics: Athletics - Men's Javelin Event

Qualification Pool A
|1
|IND
|CHOPRA Neeraj
|86.65
|Q
|2
|GER
|VETTER Johannes
|85.64
|Q
|3
|FIN
|ETELATALO Lassi
|84.50
|Q
|4
|ROU
|NOVAC Alexandru Mihaita
|83.27
|q
|5
|CZE
|VESELY Vitezslav
|83.04
|q
|6
|BLR
|MIALESHKA Pavel
|82.64
|q
|7
|SWE
|AMB Kim
|82.40
|q
|8
|EGY
|ABDELRAHMAN Ihab
|81.92
|9
|LTU
|MATUSEVICIUS Edis
|81.23
|10
|LAT
|CAKSS Gatis
|78.73
|11
|POL
|MRZYGLOD Cyprian
|78.33
|12
|HUN
|RIVASZ-TOTH Norbet
|77.76
|13
|RSA
|van ROOYEN Rocco
|77.41
|14
|TPE
|HUANG Shih-Feng
|77.16
|15
|FIN
|KUUSELA Toni
|76.95
|16
|USA
|SHUEY Michael
|No Mark
Qualification Pool B
|1
|PAK
|NADEEM Arshad
|85.16
|Q
|2
|CZE
|VADLEJCH Jakub
|84.93
|Q
|3
|GER
|WEBER Julian
|84.41
|Q
|4
|BLR
|KATKAVETS Aliaksei
|82.72
|q
|5
|MDA
|MARDARE Andrian
|82.70
|q
|6
|GRN
|PETERS Anderson
|80.42
|7
|TTO
|WALCOTT Keshorn
|79.33
|8
|FIN
|HELANDER Oliver
|78.81
|9
|JPN
|KOMINAMI Takuto
|78.39
|10
|USA
|THOMPSON Curtis
|78.20
|11
|KEN
|YEGO Julius
|77.34
|12
|IND
|SINGH Shivpal
|76.40
|13
|POL
|KRUKOWSKI Marcin
|74.65
|14
|ESP
|JAINAGA Odei
|73.11
|15
|TPE
|CHENG Chao-Tsun
|71.20
|16
|GER
|SEIFERT Bernhard
|68.30