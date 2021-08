Tokyo Olympics: Sailing - Mixed Nacra 17

Final Standings

Rank Country Name Net Score Medal Medal Race Points 1 ITA TITA Ruggero & BANTI Caterina 35 Gold 12 2 GBR GIMSON John & BURNET Anna 45 Silver 10 3 GER KOHLOFF Paul & STUHLEMMER Alica 63 Bronze 16 4 DEN CENHOLT Lin & LUBECK Christian 70 4 5 AUS WATERHOUSE Jason & DARMANIN Lisa 72 18 6 ESP PACHECO van RIJNSOEVER Tara & TRITTEL PAUL Florian 76 14 7 ARG LANGE Santiago Raul & CARRANZA SAROLI Cecilia 77 2 8 FRA DELAPIERRE Quentin & AUDINET Manon 84 8 9 USA GIBBS Riley & WEIS Anna 99 6 10 BRA ALBRECHT Samuel & NICOLINO Gabriela 117 20 11 AUT ZAJAC Thomas & MATZ Barbara 100 12 NZL WILKINSON Micah & DAWSON Erica 130 13 FIN KURTBAY Sinem & KESKINEN Akseli 131 14 SWE JARUDD Emil & JONSSON Cecilia 144 15 JPN IITSUKA Shibuki & HATAYAMA Eri 150 16 CHN YANG Xuezhe & HU Xiaoxiao 167 17 PUR FIGUEROA SUAREZ Enrique & ORTIZ PACHECO Gretchen 174 18 URU DEFAZIO ABELLA Pablo & KNUPPEL ARTAGAVEYTIA Dominique 179 19 NOR MARTINSEN Nicholas Fadler & MORTENSEN Martine Steller 183 20 TUN GHARBI Mehdi & RAHALI Rania 219