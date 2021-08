Tokyo Olympics: Sailing Men's Finn

Final Standings

Rank Country Name Net Score Medal Medal Race Points 1 GBR SCOTT Giles 36 Gold 8 2 HUN BERECZ Zsombor 39 Silver 2 3 ESP CARDONA MENDEZ Joan 51 Bronze 12 4 NED HEINER Nicholas 56 4 5 NZL JUNIOR Josh 63 16 6 AUS LILLEY Jake 69 6 7 ARG OLEZZA BAZAN Facundo Mario 70 18 8 TUR KAYNAR Alican 81 10 9 SWE SALMINEN Max 92 20 10 CAN RAMSHAW Tom 94 14 11 NOR PEDERSON Anders Oestre 82 12 GRE MITAKIS Ioannis 92 13 USA MULLER Luke 92 14 BRA ZARIF Jorge 95 15 CHN CHEN He 124 16 JPN SEGAWA Kazumasa 128 17 MEX PEREZ Juan 145 18 VEN LAGE Andres 154 19 RSA DAVIS Leo 159