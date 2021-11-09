Tokyo Olympics: Shooting - 50m Rifle 3 Positions Men

Final
|1
|CHN
|ZHANG Changhong
|466.0
|2
|ROC
|KAMENSKIY Sergey
|464.2
|3
|SRB
|SEBIC Milenko
|448.2
|4
|NOR
|HEGG Jon-Hermann
|438.0
|5
|CRO
|GORSA Petar
|427.2
|6
|CRO
|MARICIC Miran
|416.2
|7
|BLR
|SHCHERBATSEVICH Yury
|406.3
|8
|UKR
|KULISH Serhiy
|402.2
Qualification
|1
|ROC
|KAMENSKIY Sergey
|1183-78x
|Q
|2
|CHN
|ZHANG Changhong
|1183-67x
|Q
|3
|NOR
|HEGG Jon-Hermann
|1181-64x
|Q
|4
|SRB
|SEBIC Milenko
|1180-64x
|Q
|5
|CRO
|MARICIC Miran
|1178-66x
|Q
|6
|UKR
|KULISH Serhiy
|1178-60x
|Q
|7
|CRO
|GORSA Petar
|1176-70x
|Q
|8
|BLR
|SHCHERBATSEVICH Yury
|1176-55x
|Q
|9
|NOR
|LARSEN Henrik
|1175-70x
|10
|HUN
|PENI Istvan
|1173-64x
|11
|CHN
|ZHAO Zhonghao
|1173-64x
|12
|USA
|SUNDERMAN Patrick
|1172-63x
|13
|SVK
|JANY Patrik
|1172-61x
|14
|KAZ
|YURKOV Yuriy
|1172-60x
|15
|POL
|BARTNIK Tomasz
|1171-56x
|16
|CZE
|PRIVRATSKY Jiri
|1169-68x
|17
|CZE
|NYMBURSKY Petr
|1169-62x
|18
|HUN
|PEKLER Zalan
|1169-56x
|19
|ITA
|de NICOLO Marco
|1168-60x
|20
|IRI
|SEDAGHAT Mahyar
|1168-56x
|21
|IND
|TOMAR Aishwary Pratap Singh
|1167-63x
|22
|UKR
|TSARKOV Oleh
|1166-51x
|23
|SRB
|STEFANOVIC Milutin
|1164-57x
|24
|KOR
|KIM Sangdo
|1164-53x
|25
|LTU
|GIRULIS Karolis
|1163-50x
|26
|USA
|MOWRER Nickolaus
|1162-63x
|27
|AUS
|SAMPSON Dane
|1162-45x
|28
|DEN
|OLSEN Steffen
|1160-53x
|29
|AUS
|ROSSITER Jack
|1160-40x
|30
|ITA
|BACCI Lorenzo
|1159-49x
|31
|JPN
|OKADA Naoya
|1158-44x
|32
|IND
|RAJPUT Sanjeev
|1157-55x
|33
|MEX
|SANCHEZ Jose Luis
|1154-48x
|34
|ARG
|EBERHARDT Alexis Exequiel
|1152-50x
|35
|OMA
|AL KHATRI Hamed
|1148-42x
|36
|TUR
|AKGUN Omer
|1147-40x
|37
|JPN
|MATSUMOTO Takayuki
|1145-42x
|38
|EGY
|ELSAEID Osama
|1139-37x
|39
|VEN
|IEMMA HERNANDEZ Julio Cesar
|1132-41x