Tokyo Olympics: Shooting - 50m Rifle 3 Positions Men

From the section Olympics

Final

RankCountryNameResult
1CHNZHANG Changhong466.0
2ROCKAMENSKIY Sergey464.2
3SRBSEBIC Milenko448.2
4NORHEGG Jon-Hermann438.0
5CROGORSA Petar427.2
6CROMARICIC Miran416.2
7BLRSHCHERBATSEVICH Yury406.3
8UKRKULISH Serhiy402.2

Qualification

RankCountryNameResult
1ROCKAMENSKIY Sergey1183-78x Q
2CHNZHANG Changhong1183-67xQ
3NORHEGG Jon-Hermann1181-64x Q
4SRBSEBIC Milenko1180-64xQ
5CROMARICIC Miran1178-66xQ
6UKRKULISH Serhiy1178-60xQ
7CROGORSA Petar1176-70x Q
8BLRSHCHERBATSEVICH Yury1176-55xQ
9NORLARSEN Henrik1175-70x
10HUNPENI Istvan1173-64x
11CHNZHAO Zhonghao1173-64x
12USASUNDERMAN Patrick1172-63x
13SVKJANY Patrik1172-61x
14KAZYURKOV Yuriy1172-60x
15POLBARTNIK Tomasz1171-56x
16CZEPRIVRATSKY Jiri1169-68x
17CZENYMBURSKY Petr1169-62x
18HUNPEKLER Zalan1169-56x
19ITAde NICOLO Marco1168-60x
20IRISEDAGHAT Mahyar1168-56x
21INDTOMAR Aishwary Pratap Singh1167-63x
22UKRTSARKOV Oleh1166-51x
23SRBSTEFANOVIC Milutin1164-57x
24KORKIM Sangdo1164-53x
25LTUGIRULIS Karolis1163-50x
26USAMOWRER Nickolaus1162-63x
27AUSSAMPSON Dane1162-45x
28DENOLSEN Steffen1160-53x
29AUSROSSITER Jack1160-40x
30ITABACCI Lorenzo1159-49x
31JPNOKADA Naoya1158-44x
32INDRAJPUT Sanjeev1157-55x
33MEXSANCHEZ Jose Luis1154-48x
34ARGEBERHARDT Alexis Exequiel1152-50x
35OMAAL KHATRI Hamed1148-42x
36TURAKGUN Omer1147-40x
37JPNMATSUMOTO Takayuki1145-42x
38EGYELSAEID Osama1139-37x
39VENIEMMA HERNANDEZ Julio Cesar1132-41x

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