Tokyo Olympics: Sailing - Women's 49er FX Results

Final Standing

Rank Country Name Net Score Medal Medal Race Points 1 BRA GRAEL Martine & KUNZE Kahena 76 Gold 6 2 GER LUTZ Tina & BEUCKE Susann 83 Silver 10 3 NED BEKKERING Annemiek & DUETZ Annette 88 Bronze 18 4 ESP ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara & BARCELO MARTIN Paula 89 12 5 ARG TRAVASICO Victoria & BRANZ Maria Sol 90 2 6 GBR DOBSON Charlotte & TIDEY Saskia 95 14 7 NOR NAESS Helene & ROENNINGEN Marie 100 4 8 DEN NIELSEN Ida Marie Baad & OLSEN Marie Thusgaard 106 8 9 FRA SEBESI Lili & DUBOIS Albane 111 16 10 SGP LIM Kimberly Min & LOW Rui Qi Cecilia 117 20 11 USA ROBLE Stephanie & SHEA Maggie 101 12 NZL MALONEY Alex & MEECH Molly 101 13 AUS LLOYD Tess & RYAN Jamie 109 14 BEL MAENHAUT van LEMBERGE Isaura & GEURTS Anouk 121 15 POL MELZACK Alexandra & LOBODA Kinga 128 16 CAN TEN HOVE Alexandra & MILLEN Mariah 138 17 AUT FRANK Tanja & ABICHT Lorena 143 18 JPN YAMAZAKI Anna & TAKANO Sena 149 19 CHN CHEN Sasha & JIN Ye 171 20 PER TUDELA BALLON Diana & van OORDT LOPEZ Maria Pia 174 21 TUN GUEZGUEZ Eya & GUEZGUEZ Sarra 234