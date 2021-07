Tokyo Olympics: Sailing - Men's One Person Dinghy - Laser results

Rank Country Name Position per race Total NET Medal Race Race number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 49 1 AUS WEARN Matt 17 28* 2 4 2 2 1 1 12 8 2 NOR TOMASGAARD Hermann 3 18 15 2 6 8 10 5 19* 4 90 71 3 CRO STIPANOVIC Tonci 15 6 3 22* 13 4 5 11 7 10 96 74 4 CYP KONTIDES Pavlos 4 7 5 1 20 1 36* RET 6 8 24 112 76 5 GER BUHL Philipp 10 2 10 21 12 22 4 3 32* 1 117 85 6 BRA SCHEIDT Robert 11 10 4 3 17 5 8 12 24* 16 110 86 7 KOR HA Jeemin 20 8 26* 7 7 10 6 14 10 6 114 88 8 NZL MEECH Sam 19* 19 8 16 14 3 2 13 11 3 108 89 9 FRA BERNAZ Jean Baptiste 1 9 13 9 23* 7 16 4 9 22 113 90 10 FIN TAPPER Kaarle 2 3 14 11 8 29 36* RET 8 6 12 129 93 11 ROC KOMISSAROV Sergei 24 16 7 6 15 6 13 7 4 29* 127 98 12 GBR HANSON Elliot 5 12 17 10 3 28 7 20 2 36* DNF 140 104 13 USA BUCKINGHAM Charlie 9 22 18 5 26* 9 3 2 16 23 133 107 14 SWE STALHEIM Jesper 22 11 1 20 4 17 11 9 29* 13 137 108 15 EST RAMMO Karl-Martin 16 13 19 8 1 21 12 25 1 26* 142 116 16 ESP RODRIGUEZ PEREZ Joel 21 4 23 13 9 25 9 10 27* 21 162 135 17 MNE DUKIC Milivoj 29* 1 12 26 5 11 15 27 26 14 166 137 18 HUN VADNAI Benjamin 7 21 9 15 16 18 17 21 21 25* 170 145 19 GUA MAEGLI Juan 6 24 25* 24 10 23 18 19 20 5 174 149 20 IND SARAVANAN Vishnu 14 20 24 23 22 12 27* 23 3 15 183 156

* = discarded score