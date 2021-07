Quarter-finals

Name Country Result Name Country KHATAEV Imam ROC v JALIDOV GAFUROVA Gazimagomed Scham. ESP MACHADO Keno BRA v WHITTAKER Benjamin GBR LOPEZ Arlen CUB v ROMERO TORRES Rogelio MEX MALKAN Bayram TUR v ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto AZE

Earlier Rounds