Tokyo Olympics: Judo - Women's 63kg results

Final

Name Country Result Name Country AGBEGNENOU Clarisse FRA bt TRSTENJAK Tina SLO

Bronze Medal B

Name Country Result Name Country BEAUCHEMIN-PINARD Catherine CAN bt BARRIOS Anriquelis VEN

Bronze Medal A

Name Country Result Name Country CENTRACCHIO Maria ITA bt FRANSSEN Juul NED

Semi-finals

Name Country Result Name Country TRSTENJAK Tina SLO bt CENTRACCHIO Maria ITA AGBEGNENOU Clarisse FRA bt BEAUCHEMIN-PINARD Catherine CAN

Repechage

Name Country Result Name Country FRANSSEN Juul NED bt QUADROS Ketleyn BRA BARRIOS Anriquelis VEN bt OZDOBA-BLACH POL

Quarter-finals

Name Country Result Name Country AGBEGNENOU Clarisse FRA bt FRANSSEN Juul NED FRANSSEN Juul CAN bt QUADROS Ketleyn BRA TRSTENJAK Tina SLO bt BARRIOS Anriquelis VEN CENTRACCHIO Maria ITA bt OZDOBA-BLACH Agata POL

Earlier Rounds