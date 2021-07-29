Tokyo Olympics: Judo - Women's 63kg results

Final
|AGBEGNENOU Clarisse
|FRA
|bt
|TRSTENJAK Tina
|SLO
Bronze Medal B
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|CAN
|bt
|BARRIOS Anriquelis
|VEN
Bronze Medal A
|CENTRACCHIO Maria
|ITA
|bt
|FRANSSEN Juul
|NED
Semi-finals
|TRSTENJAK Tina
|SLO
|bt
|CENTRACCHIO Maria
|ITA
|AGBEGNENOU Clarisse
|FRA
|bt
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|CAN
Repechage
|FRANSSEN Juul
|NED
|bt
|QUADROS Ketleyn
|BRA
|BARRIOS Anriquelis
|VEN
|bt
|OZDOBA-BLACH
|POL
Quarter-finals
|AGBEGNENOU Clarisse
|FRA
|bt
|FRANSSEN Juul
|NED
|FRANSSEN Juul
|CAN
|bt
|QUADROS Ketleyn
|BRA
|TRSTENJAK Tina
|SLO
|bt
|BARRIOS Anriquelis
|VEN
|CENTRACCHIO Maria
|ITA
|bt
|OZDOBA-BLACH Agata
|POL
Earlier Rounds
Results from the Elimination Round of 32 and 16 can be found on the official Tokyo 2020 website.