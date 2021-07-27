Tokyo Olympics: Judo -Women's 63kg results

From the section Olympics

Semi-finals

NameCountryResultNameCountry
TRSTENJAK TinaSLOvCENTRACCHIO MariaITA
AGBEGNENOU ClarisseFRAvBEAUCHEMIN-PINARD CatherineCAN

Repechage

NameCountryResultNameCountry
FRANSSEN JuulNEDQUADROS KetleynBRA
BARRIOS AnriquelisVENOZDOBA-BLACH Agata POL

Quarter-finals

NameCountryResultNameCountry
AGBEGNENOU ClarisseFRA1-0s1FRANSSEN JuulNED
BEAUCHEMIN-PINARD CatherineCAN10s1 - 0s1QUADROS KetleynBRA
TRSTENJAK TinaSLO10-1s2BARRIOS AnriquelisVEN
OZDOBA-BLACH Agata POL0s3-10s2CENTRACCHIO MariaITA

Click here for earlier resultsexternal-link

Top Stories