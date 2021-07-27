Tokyo Olympics: Judo -Women's 63kg results
From the section Olympics
Semi-finals
|Name
|Country
|Result
|Name
|Country
|TRSTENJAK Tina
|SLO
|v
|CENTRACCHIO Maria
|ITA
|AGBEGNENOU Clarisse
|FRA
|v
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|CAN
Repechage
|Name
|Country
|Result
|Name
|Country
|FRANSSEN Juul
|NED
|QUADROS Ketleyn
|BRA
|BARRIOS Anriquelis
|VEN
|OZDOBA-BLACH Agata
|POL
Quarter-finals
|Name
|Country
|Result
|Name
|Country
|AGBEGNENOU Clarisse
|FRA
|1-0s1
|FRANSSEN Juul
|NED
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|CAN
|10s1 - 0s1
|QUADROS Ketleyn
|BRA
|TRSTENJAK Tina
|SLO
|10-1s2
|BARRIOS Anriquelis
|VEN
|OZDOBA-BLACH Agata
|POL
|0s3-10s2
|CENTRACCHIO Maria
|ITA