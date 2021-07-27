Tokyo Olympics: Swimming - Men's 100m Freestyle results

Heat One:
|1
|SHAH Alexander
|NEP
|53.41
|2
|KONDIROLLI Olt
|KOS
|54.33
|3
|AL BAWWAB Yazan
|PLE
|54.51
|4
|FOWLER Andrew
|GUY
|55.23
|5
|TENZIN Sangay
|BHU
|57.57
|6
|IBRAHIM Mubal Azzam
|MDV
|58.37
|7
|IRO Edgar Richardson
|SOL
|1:00.13
Heat Two:
|1
|ROSAFIO Danilo
|KEN
|52.54
|2
|STEPHENS Jagger
|GUM
|52.72
|3
|FELIX Delron
|GRN
|52.99
|4
|MARQUET Mathieu
|MRI
|53.56
|5
|RADULOVIC Bosko
|MNE
|53.60
|6
|TARIQ Syed Muhammad Haseeb
|PAK
|53.81
|7
|AMBALA Atuhaire Ogola
|UGA
|54.23
|8
|GANIRA Belly-Cresus
|BDI
|54.33
Heat Three:
|1
|AL-YAMANI Mokhtar
|YEM
|50.52
|2
|CHETCUTI Andrew
|MLT
|51.47
|3
|ALMATROOSHI Yousuf
|UAE
|51.50
|4
|MITCHELL Stefano
|ANT
|51.64
|5
|KADIU Kledi
|ALB
|51.65
|6
|AL ADAWI Issa Samir Hamed
|OMA
|51.81
|7
|ZEPHIR Jean-Luc
|LCA
|51.94
|8
|MENA Miguel
|NCA
|51.99
Heat Four:
|1
|HO Ian Yentou
|HKG
|49.49
|2
|BARSEGHYAN Artur
|ARM
|49.78
|3
|ANTONIOU Nikolas
|CYP
|50.00
|4
|TURSUNOV Khurshidjon
|UZB
|50.14
|5
|WETZLAR Peter
|ZIM
|50.31
|6
|BOUTOUIL Samy
|MAR
|50.37
|7
|LIUKKONEN Ari-Pekka
|FIN
|50.48
|8
|ABEYSINGHE Matthew
|SRI
|50.62
Heat Five:
|1
|MILJENIC Nikola
|CRO
|49.25
|2
|KHALAFALLA Ali
|EGY
|49.31
|3
|SCHREUDERS Mikel
|ARU
|49.31
|4
|MESTRE Alberto
|VEN
|49.44
|5
|GEBBIE Luke
|PHI
|49.64
|6
|SCHOOLING Joseph
|SGP
|49.84
|7
|HOCKIN Benjamin
|PAR
|50.41
|8
|MURATOVIC Emir
|BIH
|50.43
Heat Six:
|1
|WHITTLE Jacob
|GBR
|48.44
|2
|PIJNENBURG Stan
|NED
|48.53
|3
|CARTER Dylan
|TTO
|48.66
|4
|WIERLING Damian
|GER
|48.83
|5
|HANSON Robin
|SWE
|49.07
|6
|CHERUTI Meiron Amir
|ISR
|49.26
|7
|SANTOS Gabriel
|BRA
|49.33
|8
|SAHNOUNE Oussama
|ALG
|49.65
Heat Seven:
|1
|KOLESNIKOV Kliment
|ROC
|47.89
|2
|HWANG Sunwoo
|KOR
|47.97
|3
|APPLE Zach
|USA
|48.16
|4
|LIENDO EDWARDS Joshua
|CAN
|48.34
|5
|MITYUKOV Roman
|SUI
|48.43
|6
|CHRISTOU Apostolos
|GRE
|48.50
|7
|SZABO Szebasztian
|HUN
|48.51
|8
|METELLA Mehdy
|FRA
|48.68
Heat Eight:
|1
|CHALMERS Kyle
|AUS
|47.77
|2
|MINAKOV Andrei
|ROC
|48.00
|3
|KISIL Yuri
|CAN
|48.15
|4
|GROUSSET Maxime
|FRA
|48.25
|5
|BARNA Andrej
|SRB
|48.30
|6
|HE Junyi
|CHN
|48.50
|7
|SPAJARI Pedro
|BRA
|48.74
|RICHARDS Matthew
|GBR
|DNS
Heat Nine:
|1
|CECCON Thomas
|ITA
|47.71
|2
|DRESSEL Caeleb
|USA
|47.73
|3
|MIRESSI Alessandro
|ITA
|47.83
|4
|POPOVICI David
|ROU
|48.03
|5
|NEMETH Nandor
|HUN
|48.11
|6
|NAKAMURA Katsumi
|JPN
|48.48
|7
|McEVOY Cameron
|AUS
|48.72
|8
|SHEVTSOV Serhii
|UKR
|49.55