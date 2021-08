From the section Olympics

Results

Rank Country Name Total Score (kg) 1 GEO TALAKHADZE Lasha 488 2 IRI DAVOUDI Ali 441 3 SYR ASAAD Man 424 4 TKM TOYCHYYEV Hojamuhammet 414 5 NZL LITI David Andrew 414 6 NED KUWORGE Enzo Kofi 409 CZE ORSAG Jiri -