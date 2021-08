From the section Olympics

Results

Rank Name Country Result 1 LYU Xiaojun CHN 374 2 PIZZOLATO Antonino ITA 367 3 BONNAT MICHEL Zacarias DOM 365 4 MAURUS Harrison James USA 361 5 RODALLEGAS CARVAJAL Brayan Santiago COL 359 6 SUHAREVS Ritvars LAT 358 7 MUELLER Nico GER 354 8 MATA PEREZ Andres Eduardo ESP 347 MENDEZ PEREZ Arley CHI - REJEPOV Rejepbay TKM -