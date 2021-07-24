Tokyo Olympics: Swimming - Men's 400m Freestyle results

|Name
|Country
|Time
|CISTERNAS Eduardo
|CHI
|3:54.10
|MOGNE Igor
|MOZ
|3:56.56
|REVISHVILI Irakli
|GEO
|3:57.49
|DERKOSKI Filip
|MKD
|4:03.34
|Name
|Country
|Time
|MESTRE Alfonso
|VEN
|3:47.14
|BAU Martin
|SLO
|3:52.56
|VARGAS Joaquin
|PER
|3:52.94
|PRAWIRA Aflah
|INA
|3:55.08
|ROBERTS Wesley Tikiariki
|COK
|3:55.65
|SIM Welson
|MAS
|3:58.25
|SOBERS Alex
|BAR
|3:59.14
|FREEMAN James
|BOT
|4:03.10
|Name
|Country
|Time
|DJAKOVIC Antonio
|SUI
|3:45.82
|ALY ELKAMASH Marwan
|EGY
|3:46.94
|ZIRK Kregor
|EST
|3:47.05
|EGOROV Aleksandr
|ROC
|3:47.71
|CHRISTIANSEN Henrik
|NOR
|3:48.88
|REID Zac
|NZL
|3:49.85
|LEE Hojoon
|KOR
|3:53.23
|AUBRY David
|FRA
|3:55.01
|Name
|Country
|Time
|MUHLLEITNER Henning Bennet
|GER
|3:43.67
|AUBOECK Felix
|AUT
|3:43.91
|DETTI Gabriele
|ITA
|3:44.67
|HAFNAOUI Ahmed
|TUN
|3:45.68
|COSTA Guilherme
|BRA
|3:45.99
|MARTENS Lukas
|GER
|3:46.30
|RAPSYS Danas
|LTU
|3:46.32
|BIRD Kieran
|GBR
|3:48.55
|Name
|Country
|Time
|WINNINGTON Elijah
|AUS
|3:45.20
|McLOUGHLIN Jack
|AUS
|3:45.20
|SMITH Kieran
|USA
|3:45.25
|MITCHELL Jake
|USA
|3:45.38
|de TULLIO Marco
|ITA
|3:45.85
|ZOMBORI Gabor
|HUN
|3:47.99
|JI Xinjie
|CHN
|3:48.27
|MALYUTIN Martin
|ROC
|3:49.49