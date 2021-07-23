Tokyo 2020: Rowing - Men's Pair Results
From the section Olympics
Heat One
|Rank
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
|ROU
|Cozmiuc and Tudosa
|6:33.86
|Q
|2
|NED
|Van Sprang and Krommenhoek
|6:36.42
|Q
|3
|SRB
|Mackovic and Vasic
|6:43.18
|Q
|4
|SPA
|Canalejo Pazos and Garcia Ordonez
|6:53.33
|Q
|5
|SA
|Daffarn and Green
|7:04.03
|R
Heat Two
|Rank
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
|AUS
|Hardy and Hicks
|6:42.74
|Q
|2
|ITA
|Abagnale and Di Costanzo
|6:48.74
|Q
|3
|NZL
|Robertson and Jones
|6:56.53
|Q
|4
|FRA
|Turlan and Turlan
|7:09.79
|R
Heat Three
|Rank
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
|CRO
|Sinkovic and Sinkovic
|6:32.41
|Q
|2
|DEN
|Vystavel and Sutton
|6:36.93
|Q
|3
|CAN
|Langerfeld and McCabe
|6:40.99
|Q
|4
|BLR
|Furman and Valadzko
|7:05.65
|R
Q= Qualified for next round
R= Qualified for Repechage