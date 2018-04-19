Swimming: Women's 4x200m Freestyle Relay
- From the section Olympics
Final
|Rank
|Country
|Time
|1
|United States
|07:43.0
|2
|Australia
|07:44.9
|3
|Canada
|07:45.4
|4
|China
|07:48.0
|5
|Sweden
|07:50.3
|6
|Hungary
|07:51.0
|7
|Russian Federation
|07:53.3
|8
|Japan
|07:56.8
Heat 1
|Name
|Country
|Time
|1
|Australia
|07:49.24 Q
|2
|Russia
|07:50.52 Q
|3
|Canada
|07:51.99 Q
|4
|Japan
|07:52.50 Q
|5
|Sweden
|07:53.43 Q
|6
|Italy
|07:57.74
|7
|Netherlands
|07:58.74
|8
|Slovenia
|08:02.22
Heat 2
|Name
|Country
|Time
|1
|United States
|07:47.77 Q
|2
|Hungary
|07:51.17 Q
|3
|Great Britain
|07:54.17 Q
|4
|France
|07:55.55
|5
|Brazil
|07:55.68
|6
|Germany
|07:56.74
|7
|Spain
|08:03.74
|China
|D/Q