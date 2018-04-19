Swimming: Women's 4x200m Freestyle Relay

Final

RankCountryTime
1United States07:43.0
2Australia07:44.9
3Canada07:45.4
4China07:48.0
5Sweden07:50.3
6Hungary07:51.0
7Russian Federation07:53.3
8Japan07:56.8

Heat 1

NameCountryTime
1Australia07:49.24 Q
2Russia07:50.52 Q
3Canada07:51.99 Q
4Japan07:52.50 Q
5Sweden07:53.43 Q
6Italy07:57.74
7Netherlands07:58.74
8Slovenia08:02.22

Heat 2

NameCountryTime
1United States07:47.77 Q
2Hungary07:51.17 Q
3Great Britain07:54.17 Q
4France07:55.55
5Brazil07:55.68
6Germany07:56.74
7Spain08:03.74
ChinaD/Q

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