Rowing: Men's Pair

Final

RankCountryAthletesTime
1NZMurray/Bond06:55.71
2SABrittain/Keeling07:02.51
3ITAAbagnale/Di Costanzo07:04.52
4GBSinclair/Innes07:07.99
5FRAChardin/Mortelette07:09.91
6AUSTurrin/Lloyd07:11.60

Semi-final One

PositionCountrySurnamesTimeQualified
1 ITAAbagnale and Di Costanzo06:24.960Q
2 AUSTurrin and Lloyd06:25.250Q
3 FRAChardin and Mortelette06:26.100Q
4 NEDBraas and Steenman06:26.940Final B 
5 USWeiss and Guregian06:33.950Final B 
6 ROMPirghie and Palamariu06:48.170Final B 

Semi-final Two

PositionCountrySurnamesTimeQualified
1 NZMurray and Bond06:23.360Q
2 GBSinclair and Innes06:26.370Q
3 SABrittain and Keeling06:27.590Q
4 HUNJuhasz and Simon06:29.120Final B 
5 SERVasic and Bedik06:31.000Final B 
6 CZEPodrazil and Helesic06:32.850Final B 

Repechage

PositionCountrySurnamesTimeQualified
1 NEDBraas and Steenman06:34.160
2 SERVasic and Bedik06:34.520
3 USWeiss and Guregian06:36.600
4 SPASigurbjornsson and Vela Maggi06:40.470E

Heat One

RankCountrySurnamesTimeQualified
1AUSTurrin and Lloyd06:40.790Q
2SABrittain and Keeling06:41.420Q
3CZEPodrazil and Helesic06:42.710
4USWeiss and Guregian06:49.970R
5SPASigurbjornsson and Vela Maggi06:54.260R

Heat Two

RankCountrySurnamesTimeQualified
1 FRAChardin and Mortelette06:42.000Q
2 GBSinclair and Innes06:50.770Q
3 ROMPirghie and Palamariu06:51.710Q
4 NEDBraas and Steenman07:22.930R

Heat Three

RankCountrySurnamesTimeQualified
1 NZMurray and Bond06:41.750Q
2 ITAAbagnale and Di Costanzo06:46.040Q
3 HUNJuhasz and Simon06:59.280Q
DNF SERVasic and BedikDNF 

Q= Qualified for next round

R= Qualified for Repechage

E= Eliminated

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