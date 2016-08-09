Rowing: Men's Pair

Final
|Rank
|Country
|Athletes
|Time
|1
|NZ
|Murray/Bond
|06:55.71
|2
|SA
|Brittain/Keeling
|07:02.51
|3
|ITA
|Abagnale/Di Costanzo
|07:04.52
|4
|GB
|Sinclair/Innes
|07:07.99
|5
|FRA
|Chardin/Mortelette
|07:09.91
|6
|AUS
|Turrin/Lloyd
|07:11.60
Semi-final One
|Position
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
| ITA
|Abagnale and Di Costanzo
|06:24.960
|Q
|2
| AUS
|Turrin and Lloyd
|06:25.250
|Q
|3
| FRA
|Chardin and Mortelette
|06:26.100
|Q
|4
| NED
|Braas and Steenman
|06:26.940
|Final B
|5
| US
|Weiss and Guregian
|06:33.950
|Final B
|6
| ROM
|Pirghie and Palamariu
|06:48.170
|Final B
Semi-final Two
|Position
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
| NZ
|Murray and Bond
|06:23.360
|Q
|2
| GB
|Sinclair and Innes
|06:26.370
|Q
|3
| SA
|Brittain and Keeling
|06:27.590
|Q
|4
| HUN
|Juhasz and Simon
|06:29.120
|Final B
|5
| SER
|Vasic and Bedik
|06:31.000
|Final B
|6
| CZE
|Podrazil and Helesic
|06:32.850
|Final B
Repechage
|Position
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
| NED
|Braas and Steenman
|06:34.160
|Q
|2
| SER
|Vasic and Bedik
|06:34.520
|Q
|3
| US
|Weiss and Guregian
|06:36.600
|Q
|4
| SPA
|Sigurbjornsson and Vela Maggi
|06:40.470
|E
Heat One
|Rank
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
|AUS
|Turrin and Lloyd
|06:40.790
|Q
|2
|SA
|Brittain and Keeling
|06:41.420
|Q
|3
|CZE
|Podrazil and Helesic
|06:42.710
|Q
|4
|US
|Weiss and Guregian
|06:49.970
|R
|5
|SPA
|Sigurbjornsson and Vela Maggi
|06:54.260
|R
Heat Two
|Rank
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
| FRA
|Chardin and Mortelette
|06:42.000
|Q
|2
| GB
|Sinclair and Innes
|06:50.770
|Q
|3
| ROM
|Pirghie and Palamariu
|06:51.710
|Q
|4
| NED
|Braas and Steenman
|07:22.930
|R
Heat Three
|Rank
|Country
|Surnames
|Time
|Qualified
|1
| NZ
|Murray and Bond
|06:41.750
|Q
|2
| ITA
|Abagnale and Di Costanzo
|06:46.040
|Q
|3
| HUN
|Juhasz and Simon
|06:59.280
|Q
|DNF
| SER
|Vasic and Bedik
|DNF
|
Q= Qualified for next round
R= Qualified for Repechage
E= Eliminated