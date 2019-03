Grand National 2019: Quick guide to the big Aintree race

Randox Health Grand National Date: 6 April Venue: Aintree Racecourse Time: 17:15 BST Meeting: 4-6 April Coverage: BBC Radio 5 live, sports extra and sport website More details

Racecard number; horse; breeding; age/weight, trainer. A maximum of 40 runners will line up, with the final field named on Thursday 4 April. The weights are set to rise by 4lb for each runner with Bristol De Mai unlikely to run.

1) BRISTOL DE MAI (FR) 8 11-10 Nigel Twiston-Davies

2) ANIBALE FLY (FR) 9 11-06 Tony Martin IRE

3) ALPHA DES OBEAUX (FR) 9 11-04 Gordon Elliott IRE

4) THE STORYTELLER (IRE) 8 11-03 Gordon Elliott IRE

5) VALTOR (FR) 10 11-02 Nicky Henderson

6) TIGER ROLL (IRE) 9 11-01 Gordon Elliott IRE

7) OUTLANDER (IRE) 11 11-00 Gordon Elliott IRE

8) DON POLI (IRE) 1010-13 Gordon Elliott IRE

9) SUB LIEUTENANT (IRE) 10 10-13 Henry de Bromhead IRE

10) GO CONQUER (IRE) 10 10-13 Nigel Twiston-Davies

11) MALA BEACH (IRE) 11 10-12 Gordon Elliott IRE

12) YALA ENKI (FR) 9 10-12 Venetia Williams

13) BLAKLION 10 10-12 Philip Kirby

14) MINELLA ROCCO (IRE) 9 10-11 Jonjo O'Neill

15) LAKE VIEW LAD (IRE) 9 10-11 Nick Alexander

16) PLEASANT COMPANY (IRE) 11 10-11 Willie Mullins IRE

17) BALLYOPTIC (IRE) 9 10-11 Nigel Twiston-Davies

18) DOUNIKOS (FR) 8 10-10 Gordon Elliott IRE

19) RATHVINDEN (IRE) 11 10-10 Willie Mullins IRE

20) ONE FOR ARTHUR (IRE) 10 10-10 Lucinda Russell

21) SHATTERED LOVE (IRE) 8 10-10 Gordon Elliott IRE

22) ROCK THE KASBAH (IRE ) 9 10-09 Philip Hobbs

23) WARRIORS TALE 10 10-09 Paul Nicholls

24) REGAL ENCORE (IRE) 11 10-08 Anthony Honeyball

25) MAGIC OF LIGHT (IRE) 8 10-07 Jessica Harrington IRE

26) A TOI PHIL (FR) 9 10-07 Gordon Elliott IRE

27) JURY DUTY (IRE) 8 10-07 Gordon Elliott IRE

28) NOBLE ENDEAVOR (IRE) 10 10-06 Gordon Elliott IRE

29) SANDYMOUNT DUKE (IRE) 10 10-06 Jessica Harrington IRE

30) MONBEG NOTORIOUS (IRE) 8 10-06 Gordon Elliott IRE

31) RAMSES DE TEILLEE (FR) 7 10-05 David Pipe

32) TEA FOR TWO 10 10-05 Jane Williams

33) MALL DINI (IRE) 9 10-04 Patrick Kelly IRE

34) DAKLONDIKE (IRE) 7 10-04 David Pipe

35) STEP BACK (IRE) 9 10-03 Mark Bradstock

36) ULTRAGOLD (FR) 11 10-03 Colin Tizzard

37) MS PARFOIS (IRE) 8 10-02 Anthony Honeyball

38) PAIROFBROWNEYES (IRE) 10 10-02 Willie Mullins IRE

39) BLOW BY BLOW (IRE) 8 10-02 Gordon Elliott IRE

40) UP FOR REVIEW (IRE) 10 10-02 Willie Mullins IRE

------------------------------------------------------

41) SINGLEFARMPAYMENT 9 10-02 Tom George

42) VIEUX LION ROUGE (FR) 10 10-02 David Pipe

43) VALSEUR LIDO (FR) 10 10-02 Henry de Bromhead IRE

44) ABOLITIONIST (IRE) 11 10-01 Dr Richard Newland

45) VINTAGE CLOUDS (IRE) 9 10-00 Sue Smith

46) GENERAL PRINCIPLE (IRE) 10 10-00 Gordon Elliott IRE

47) LIVELOVELAUGH (IRE) 9 10-00 Willie Mullins IRE

48) WALK IN THE MILL (FR) 9 10-00 Robert Walford

49) FOLSOM BLUE (IRE) 12 10-00 Gordon Elliott IRE

50) BLESS THE WINGS (IRE) 14 9-13 Gordon Elliott IRE

51) CAPTAIN REDBEARD (IRE) 10 9-13 Stuart Coltherd

52) POLIDAM (FR) 10 9-13 Willie Mullins IRE

53) JUST A PAR (IRE) 12 9-12 James Moffatt

54) THE YOUNG MASTER 10 9-12 Neil Mulholland

55) BAIE DES ILES (FR) 8 9-12 Ross O'Sullivan IRE

56) ISLEOFHOPENDREAMS 12 9-12 Willie Mullins IRE

57) EXITAS (IRE) 11 9-12 Phil Middleton

58) JOE FARRELL (IRE) 10 9-12 Rebecca Curtis

59) RED INFANTRY (IRE) 9 9-12 Ian Williams

60) SHANTOU VILLAGE (IRE) 9 9-12 Neil Mulholland

61) COGRY 10 9-10 Nigel Twiston-Davies

62) OUT SAM 10 9-10 Gordon Elliott IRE

63) FACT OF THE MATTER (IRE) 9 9-10 Jamie Snowden

64) VIEUX MORVAN (FR) 10 9-10 Joseph O'Brien IRE

65) MR DIABLO (IRE) 10 9-09 Philip Dempsey IRE

66) IMPULSIVE STAR (IRE) 9 9-09 Neil Mulholland

67) KINGSWELL THEATRE 10 9-09 Michael Scudamore

68) CAROLE'S DESTRIER 11 9-08 Neil Mulholland

69) MILANSBAR (IRE) 12 9-08 Neil King

70) BORICE (FR) 8 9-07 Gordon Elliott IRE

71) MEASUREOFMYDREAMS (IRE) 11 9-07 Gordon Elliott IRE

72) ZIGA BOY (FR) 10 9-07 Alan King

73) SPLASH OF GINGE 11 9-07 Nigel Twiston-Davies

74) HIGHLAND LODGE (IRE) 13 9-05 James Moffatt

75) CALL IT MAGIC (IRE) 9 9-05 Ross O'Sullivan IRE

76) KILCREA VALE (IRE) 9 9-05 Nicky Henderson

77) LOOKING WELL (IRE) 10 9-03 Nicky Richards

78) POTTERS CORNER (IRE) 9 9-02 Christian Williams

79) MORNEY WING (IRE) 10 8-13 Charlie Mann

80) RATHLIN ROSE (IRE) 11 8-12 David Pipe

81) SCOIR MEAR (IRE) 9 8-11 Thomas Mullins IRE