US PGA Championship final round tee times

Final round tee-times (BST)

13:29 C Stroud (US), B Gay (US)

13:38 C Smith (US), S Brown (US)

13:47 V Singh (Fij), C Howell III (US)

13:56 J Furyk (US), B Harman (US)

14:05 T Olesen (Den), M Leishman (Aus)

14:14 N Watney (US), J Vegas (Col)

14:23 J Niemann (Chi), K Chappell (US)

14:32 R Henley (US), H Matsuyama (Jpn)

14:41 O Schneiderjans (US), R Fisher (Eng)

14:50 T Finau (US), B An (Kor)

14:59 A Putnam (US), A Otaegui (Spa)

15:08 S Im (Kor), JJ Spaun (US)

15:17 J Walker (US), T Potter Jr (US)

15:26 A Cook (US), B Snedeker (US)

15:35 B Garnett (US), R Knox (Sco)

15:53 Y Ikeda (Jpn), K Bradley (US)

16:02 T Fleetwood (Eng), S Kodaira (Jpn)

16:11 M Lorenzo-Vera (Fra), R McIlroy (NI)

16:20 M Kaymer (Ger), D Fritelli (SA)

16:29 Z Johnson (US), B Kern (US)

16:38 K Na (US), R Moore (US)

16:47 R Cabrera Bello (Spa), T Hatton (Eng)

16:56 S Han (US), A Landry (US)

17:05 J Spieth (US), J Kokrak (US)

17:15 B Horschel (US), C Reavie (US)

17:25 R Fox (NZ), B Grace (SA)

17:35 D Johnson (US), C Kirk (US)

17:45 J Rose (Eng), P Cantlay (US)

17:55 M Wallace (Eng), E Grillo (Arg)

18:05 E Pepperell (Eng), I Poulter (Eng)

18:15 T Pieters (Bel), B Stone (SA)

18:25 W Simpson (US), P Perez (US)

18:45 D Berger (US), X Schauffele (US)

18:55 F Molinari (Ita), K Kisner (US)

19:05 C Schwartzel (SA), j Suri (US)

19:15 J Thomas (US), S Lowry (Ire)

19:25 S Cink (US), J Day (Aus)

19:35 G Woodland (US), T Woods (US)

19:45 J Rahm (Spa), R Fowler (US)

19:55 B Koepka (US), A Scott (Aus)