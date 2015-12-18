2017 Formula 1 calendar

COMPLETED RACES

Australian Grand Prix

Melbourne, 24-26 March

Race report

Chinese Grand Prix

Shanghai, 7-9 April

Race report

Bahrain Grand Prix

Sakhir, 14-16 April

Race report

Russian Grand Prix

Sochi, 28-30 April

Race report

Spanish Grand Prix

Barcelona, 11-13 May

Race report

Monaco Grand Prix

Monte Carlo, 25, 27-28 May

Race report

Canadian Grand Prix

Montreal, 9-11 June

Race report

Azerbaijan Grand Prix

Baku, 23-25 June

Race report

Austrian Grand Prix

Spielberg, 7-9 July

Race report

British Grand Prix

Silverstone, 14-16 July

Race report

Hungarian Grand Prix

Budapest, 28-30 July

Race report

Belgian Grand Prix

Spa-Francorchamps, 25-27 August

Race report

Italian Grand Prix

Monza, 1-3 September

Race report

Singapore Grand Prix

Marina Bay, 15-17 September

Race report

Malaysian Grand Prix

Sepang, 29 September-1 October

Race report

Japanese Grand Prix

Suzuka, 6-8 October

Race report

United States Grand Prix

Austin, 20-22 October*

Race report

Mexican Grand Prix

Mexico City, 27-29 October

Race report

Brazilian Grand Prix

Sao Paulo, 10-12 November

Race report

Abu Dhabi Grand Prix

Yas Marina, 24-26 November

Race report

*subject to confirmation

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