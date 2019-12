Most points scored in Formula 1

Rank Nationality Driver Starts Wins Points 1 GER M Schumacher 306 91 3,865 2 FRA A Prost 199 51 2,472.5 3 SPA F Alonso 215 32 2,449 4 FIN K Raikkonen 192 20 1,889 5 BRZ R Barrichello 322 11 1,880 6 BRZ A Senna 161 41 1,867.5 7 GB J Button 247 15 1,697.5 8 GB D Coulthard 246 13 1,694 9 BRZ N Piquet Snr 229 23 1,647 10 GER S Vettel 120 39 1,641 11 GB N Mansell 187 31 1,497 12 GB L Hamilton 129 22 1,477 13 AUT G Berger 235 10 1,387 14 FIN M Hakkinen 161 20 1,362 15 AUS M Webber 215 9 1,358 16 BRZ F Massa 191 11 1,349 17 AUT N Lauda 171 25 1,322 18 ARG C Reutemann 146 12 1,123.5 19 GB Jy Stewart 99 27 1,109 20 GER R Schumacher 180 6 1,096 21 ITA R Patrese 256 6 1,090 22 GB D Hill 115 22 1,089 23 FRA J Alesi 201 1 1,018 24 GB G Hill 176 14 1,006 25 NZ D Hulme 112 8 941 26 AUS J Brabham 126 14 938 27 FRA J Laffite 176 6 920 28 BRZ E Fittipaldi 144 14 895 29 SA J Scheckter 111 10 894 30 ARG J-M Fangio 51 24 867 31 GB J Clark 72 25 839 32 CAN J Villeneuve Jnr 163 11 828 33 SWI G Regazzoni 157 5 802 34 COL J-P Montoya 94 7 795 35 ITA J Trulli 252 1 789 36 GB E Irvine 145 4 787 37 GER H-H Frentzen 156 3 784 38 ITA M Alboreto 198 5 759 39 NZ B McLaren 100 4 755 40 GB J Watson 152 5 739.5 41 SWE R Peterson 123 10 713 42 GER N Rosberg 147 3 713 43 FRA R Arnoux 149 7 691.5 44 AUS A Jones 116 12 689 45 US Ma Andretti 128 12 671 46 BEL J Ickx 114 8 668 47 GER N Heidfeld 183 668 48 GB J Surtees 111 6 660 49 BEL T Boutsen 163 3 639 50 GB S Moss 66 16 626 51 GB J Hunt 92 10 620 52 ITA G Fisichella 229 3 604 53 FIN K Rosberg 139 5 564 54 ITA E De Angelis 108 2 550 55 FRA P Depailler 95 2 538 56 GB M Brundle 158 536 57 GB J Herbert 160 3 532 58 US D Gurney 86 4 498 59 POL R Kubica 76 1 488 60 FRA P Tambay 114 2 482 61 GB M Hawthorn 45 3 465 62 ITA A Ascari 32 13 444 63 ITA G Farina 33 5 433 64 FRA O Panis 157 1 433 65 US R Ginther 52 1 422 66 FRA D Pironi 70 3 414 67 GB D Warwick 146 403 68 CAN G Villeneuve 67 6 402 69 NZ C Amon 96 393 70 GER J Mass 104 1 386.5 71 SWE S Johansson 57 384 71 FRA M Trintignant 82 2 376 73 FRA J-P Beltoise 84 1 370 74 US P Hill 48 3 368 75 US E Cheever 132 362 76 AUT J Rindt 60 6 348 77 ITA A De Cesaris 208 342 78 FRA F Cevert 46 1 323 79 SWE J Bonnier 104 1 306 80 ARG J-F Gonzalez 26 2 301 81 MEX P Rodriguez 54 2 301 82 FIN H Kovalainen 111 1 281 83 GB T Brooks 38 6 278 84 FIN M Salo 109 271 85 FRA J Behra 52 269 86 ITA A Nannini 76 1 261 87 BRZ C Pace 71 1 249 88 ITA L Bandini 42 1 248 89 SWI J Siffert 96 2 241 90 FRA J-P Jarier 134 235 91 US P Revson 30 2 230 92 FRA R Grosjean 45 228 93 GB P Collins 32 3 223 94 GER W Von Trips 27 2 222 95 AUT A Wurz 69 217 96 ITA L Villoresi 31 216 97 FRA H Schell 56 210 98 GB I Ireland 50 1 198 99 ITA P-L Martini 119 189 100 GB M Blundell 61 189 101 SWI M Surer 82 185 102 ITA L Musso 24 1 178 103 GER H-J Stuck 74 165 104 GB M Hailwood 53 159 105 GB M Spence 36 159 106 ITA I Capelli 93 159 107 ITA P Taruffi 18 1 156 108 JPN S Nakajima 74 154 109 GER T Glock 91 140.5 110 GB J Palmer 82 137 111 GER A Sutil 109 137 112 JPN T Sato 90 136 113 GER N Hulkenberg 57 136 114 SA A Maggs 25 135 115 ITA V Brambilla 74 1 133.5 116 FRA L Rosier 38 133 117 JPN K Kobayashi 60 132 118 GB T Pryce 42 130.5 119 GB R Salvadori 47 130 120 MEX S Perez 56 129 121 ITA T Fabi 64 126 122 SWE G Nilsson 31 1 124 123 BRZ P Diniz 98 124 124 US M Gregory 38 123 125 GB P Di Resta 58 121 126 BRZ M Gugelmin 74 120 127 IRE D Daly 49 118 128 NED J Verstappen 106 114 129 FRA H Pescarolo 56 103 130 FIN J Jarvilehto 62 103 131 BRZ C Fittipaldi 40 102 132 FRA P Streiff 53 100 133 ITA S Modena 70 96.5 134 GER R Stommelen 53 96 135 ITA B Giacomelli 69 96 136 ITA L Fagioli 7 1 94 137 FRA E Comas 59 94 138 FRA P Alliot 109 93 139 BEL O Gendebien 14 91 140 JPN A Suzuki 63 88 141 ITA E Castellotti 14 86 142 GB P Courage 27 85 143 NZ H Ganley 35 84 144 GB J Oliver 48 83 145 SWI E De Graffenried 22 82 146 ITA F Bonetto 15 82 147 BRZ R Moreno 41 81 148 ITA G Morbidelli 67 81 149 MEX H Rebaque 41 80 150 ITA A Caffi 56 79 151 FRA E Bernard 45 79 152 FRA R Manzon 28 78 153 ARG R Mieres 17 78 154 AUT K Wendlinger 41 78 155 SPA P De La Rosa 104 78 156 GER K Kling 11 73 157 GB S Lewis-Evans 14 70 158 GB C Allison 16 70 159 ITA A Merzario 57 70 160 GB R Anderson 25 69 161 GB P Arundel 11 66 162 FRA J-P Jabouille 49 2 65 163 JPN U Katayama 94 65 164 SWE R Wisell 22 62 165 ITA M Baldi 36 61 166 GB R Attwood 16 60 167 ITA C Perdisa 7 58 168 ITA G Baghetti 21 1 58 169 NED C De Beaufort 28 57 170 GB T Taylor 27 57 171 ITA N Larini 49 57 172 AUT C Klien 49 56 173 ITA L Scarfiotti 10 1 55 174 GER H Herrmann 17 53 175 GER C Danner 35 52 176 BEL P Frere 11 51 177 GB V Elford 13 51 178 GB P Gethin 30 1 51 179 ITA U Maglioli 10 50 180 BRZ Piquet N Jnr 28 50 181 SPA F Godia 13 49 182 GB B Redman 12 49 183 US M Donohue 14 49 184 AUS T Schenken 34 48 185 FRA Y Giraud-Cabantous 13 47 186 VEN P Maldonado 58 47 187 GB M Parkes 6 46 188 THA B Bira 19 45 189 BEL B Gachot 47 45 190 JPN S Nakano 33 45 191 BRZ C Da Matta 28 45 192 GB R Parnell 6 43 193 ARG C Menditegy 10 43 194 ITA V Liuzzi 80 43 195 SWI S Buemi 55 43 196 GB K Wharton 15 42 197 SWI R Fischer 7 41 198 SPA M Gene 36 41 199 FRA J Servoz-Gavin 11 40 200 ITA A De Adamich 29 40 201 US Mi Andretti 13 40 202 MON L Chiron 15 38 203 BRZ W Fittipaldi 35 38 204 GB R Flockhart 13 37 205 US J Hall 11 37 206 ITA P Ghinzani 75 37 207 ITA E Pirro 36 37 208 ITA A Zanardi 42 37 209 BEL A Pilette 9 36 210 ITA S Mantovani 7 34 211 GB C Irwin 10 34 212 GB J Dumfries 15 34 213 FRA P Etancelin 12 33 214 BEL W Mairesse 12 33 215 JPN K Nakajima 36 33 216 BRZ B Senna 46 33 217 ARG O Marimon 11 32 218 BRZ C Serra 18 32 219 BEL L Bianchi 19 31 220 ZIM J Love 9 30 221 GER S Bellof 20 30 222 SPA J Alguersuari 46 30 223 AUS D Ricciardo 50 30 224 BRZ A Pizzonia 20 29 225 FRA J-E Vergne 39 29 226 POR A De Portago 5 28 227 FRA Y Dalmas 23 28 228 RUS V Petrov 57 27 229 GB P Whitehead 10 26 230 GB J Fairman 12 26 231 GER Man Winkelhock 47 26 232 ITA G Tarquini 38 26 233 ITA L Badoer 50 26 234 GB F.R Gerard 8 25 235 US G Follmer 11 25 236 FRA O Grouillard 41 25 237 FRA J-C Boullion 11 25 238 SWI S Moser 12 24 239 ITA G Scarlatti 12 23 240 GB H Taylor 8 23 241 NED G Van Lennep 8 23 242 GB B Henton 19 23 243 POR T Monteiro 37 23 244 FRA S Bourdais 27 22.5 245 US B Bondurant 9 22 246 GER H Ertl 19 22 247 CHI E Salazar 24 22 248 POR P Lamy 32 22 249 ITA C Sanesi 5 21 250 GB J Lewis 9 21 251 GB J Miles 12 21 252 US B Lunger 34 21 253 BEL J Claes 23 20 254 GB A Brown 8 20 255 MEX R Rodriguez 5 20 256 US D Sullivan 15 20 257 US C Shelby 8 19 258 DEN J Magnussen 24 19 259 ITA D Serafini 1 18 260 FRA A Simon 11 18 261 BRZ F Landi 6 18 262 FRA E Bayol 7 18 263 BRZ H Da Silva Ramos 7 18 264 ITA I Giunti 4 18 265 NED H Rothengatter 25 18 266 GB H Gould 14 17 267 GB M Beuttler 28 17 268 GB A Brise 10 17 269 ARG R Zunnio 10 17 270 SPA L Perez-Sala 26 17 271 GB J Taylor 5 16 272 SWE S Borgudd 10 16 273 BRZ R Boesel 23 16 274 FRA F Hesnault 19 16 275 ITA F Barbazza 8 16 276 ITA G Gerini 6 15 277 GB I Burgess 16 15 278 GB D Hobbs 6 15 279 GB R Keegan 25 15 280 GER E Barth 5 14 281 GER G Mitter 4 14 282 US R Bucknum 11 14 283 GB M Donnelly 13 14 284 JPN T Takagi 32 14 285 GB A McNish 16 14 286 FRA G Ligier 12 13 287 BRZ R Zonta 36 13 288 FRA R Sommer 5 12 289 FRA P Levegh 6 12 290 GB D Poore 2 12 291 ITA G Cabianca 3 12 292 MON O Beretta 10 12 293 BRZ R Rosset 26 12 294 IND N Karthikeyan 46 12 295 BEL J Swaters 7 11 296 VEN J Cecotto 18 11 297 NED C Albers 46 11 298 GB L Macklin 13 10 299 GB E Thompson 1 10 300 ARG O Galvez 1 10 301 GER H Lang 2 10 302 US W Hansgen 2 10 303 ITA L Lombardi 12 10 304 ITA R Zorzi 7 10 305 BEL P Neve 10 10 306 AUT J Gartner 8 10 307 GB J Bailey 7 10 308 BRZ L Burti 14 10 309 ITA L Piotti 5 9 310 FRA C Pozzi 1 8 311 BEL R Laraunt 2 8 312 US F Wacker 3 8 313 FRA J Pollet 5 8 314 URU A Uria 2 8 315 URU O Gonzalez 1 8 316 SA N Lederle 1 8 317 US P Lovely 7 8 318 GB D Bell 9 8 319 GB G Edwards 11 8 320 BRZ A Ribeiro 10 8 321 ITA S Stohr 9 8 322 BRZ E Benoldi 28 8 323 AUT P Friesacher 11 8 324 US H Sharp 7 7 325 ITA C Fabi 12 7 326 ITA A Montermini 19 7 327 MAS A Yoong 14 7 328 HUN Z Baumgartner 20 7 329 GB T Harrison 3 6 330 GB P Walker 4 6 331 SWI P Hirt 5 6 332 GB E Brandon 5 6 333 BEL De Tornaco C 2 6 334 GER F Riess 1 6 335 GB D Hamilton 5 6 336 FRA M Sparken 1 6 337 GB M McDowel 1 6 338 US H Blanchard 1 6 339 US R Penske 2 6 340 CAN P Broeker 1 6 341 AUT H Marko 9 6 342 BRZ I Hoffmann 3 6 343 AUT H Binder 13 6 344 AUS V Schuppan 9 6 345 US D Ongais 4 6 346 GB G Lees 5 6 347 SWI G Foitek 7 6 348 JPN T Inoue 18 6 349 ITA M Papis 6 6 350 ARG G Mazzacane 21 6 351 US S Speed 28 6 352 MEX E Gutierrez 19 6 353 GB B Shawe-Taylor 2 5 354 FRA P Fabre 11 5 355 BRZ T Marques 24 5 356 GB R Firman 14 5 357 FRA E Chaboud 3 4 358 GB J Barber 1 4 359 SWI M De Terra 2 4 360 GB I Bueb 5 4 361 GB A Marsh 4 4 362 GB A Stacey 7 4 363 GB B Halford 8 4 364 ITA P Drogo 1 4 365 US T Settember 6 4 366 AUS F Gardner 8 4 367 GB J Williams 1 4 368 ZIM S Tingle 5 4 369 DEN T Belso 2 4 370 LIE R Von Opel 10 4 371 AUS L Perkins 11 4 372 NED J Lammers 23 4 373 COL R Guerrero 21 4 374 ARG N Fontana 4 4 375 ARG E Tuero 16 4 376 GB J Wilson 16 4 377 FIN V Bottas 19 4 378 AUS P Hawkins 3 3 379 AUS D Walker 11 3 380 GB R Evans 10 3 381 BEL E Van Der Poele 5 3 382 GB D Hampshire 2 2 383 GB G Crossley 2 2 384 FRA G Mairesse 3 2 385 ITA F Rol 5 2 386 GB K Downing 2 2 387 NED J Flinterman 2 2 388 SWI A Scherrer 1 2 389 US J Fitch 2 2 390 ARG A De Tomaso 2 2 391 ARG R Larreta 1 2 392 GER W Seidel 10 2 393 CAN P Ryan 1 2 394 ITA N Vaccarella 4 2 395 SA B Johnstone 1 2 396 ITA G Russo 2 2 397 GB A Rees 1 2 398 ITA G Galli 17 2 399 GB D Purley 7 2 400 AUT D Quester 1 2 401 JPN N Takahara 2 2 402 JPN K Takahashi 1 2 403 FRA P Belmondo 7 2 404 FRA J-M Gounon 9 2 405 ITA D Schiattarella 6 2 406 GB G Fry 1 1 407 SWI A Branca 3 1 408 ITA M De Filippis 3 1 409 US T Ruttman 1 1 410 BRZ F D'orey 3 1 411 GB C Bristow 4 1 412 POR M Cabral 4 1 413 US F Gamble 1 1 414 US C Daigh 3 1 415 GB T Parnell 2 1 416 US R Schroeder 1 1 417 SA E Pieterse 2 1 418 FRA B Collomb 4 1 419 MEX M Solana 8 1 420 SA P De Klerk 4 1 421 GER H Hahne 2 1 422 CAN G Eaton 11 1 423 AUT H Koinigg 2 1 424 SWE T Palm 1 1 425 FRA M Leclere 7 1 426 SA I Scheckter 18 1 427 AUS D Brabham 24 1 428 ITA G Lavaggi 7 1

The current points system - 25, 18, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 - has been applied to every season. Only drivers with at least 20 grand prix starts have been included.