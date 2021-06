Welsh Cup 2021-22

From the section Welsh

New Saints celebrate after beating Connah's Quay Nomads 3-0 to win the 2019 Welsh Cup

Qualifying Round One

North

Amlwch Town v CPD Pentraeth

Bangor 1876 v Menai Bridge Tigers

Bethel United v CPD Waunfawr

Blaenau Ffestiniog v Meliden

Bodorgan v Bodedern Athletic

Caerwys v Llanelwy

Castell Alun Colts v Brickfield Rangers

Coedpoeth United v FC Queens Park

CPD Cefni v Caergybi

CPD Henllan v Bro Cernyw

CPD Llanberis v Llanrug United

CPD Llannefydd v CPD Llansannan

CPD Y Fali v CPD Bro Goronwy

CPD Y Rhyl 1879 v Rhyl Dragons

Gaerwen v Glantraeth

Greenfield v Rhydymwyn

Halkyn & Flint Mountain v Connahs Quay Town

Hawarden Rangers v Mynydd Isa Spartans

Llanerch-Y-Medd v CPD Aberffraw

Llanfairfechan Town v Llandudno Junction

Llysfaen v Gwalchmai

Mountain Rangers v Nefyn United

New Brighton Villa v Chirk AAA

Penmaenmawr Phoenix v Llandrynog United

Penrhyndeudraeth v Talysarn Celts

Penycae v Lex XI

Prestatyn Sports v NFA

Pwllheli v Llanystumdwy

Rhos Aelwyd v Cefn Mawr Rangers

Ruabon Rovers v Saltney Town

St Asaph City v Rhuddlan Town

Trearddur Bay Bulls v Llangoed & District FC

Y Felinheli v Mynydd Llandegai

Central

Aberaeron v Borth United

Abermule v Four Crosses

Brecon Corries v Carno FC

Dolgellau AA v Machynlleth FC

Hay St Marys v Knighton Town

Llansantffraid Village v Waterloo Rovers

Montgomery Town v Llanymynech

Radnor Valley v Presteigne St Andrews

Rhayader Town v Builth Wells

Tregaron Turfs v Penparcau

Tywyn Bryncrug v Barmouth & Dyffryn United

South

Aber Valley v Tredegar Town

Aberdare Town v Cwmbach Royal Stars

Aberfan v Vale United

Abergavveny Town v New Inn FC

AC Pontymister v Pill YMCA

AFC Penrhiwceiber v Penrhiwceiber Rangers

AFC Porth v Maesteg Park

Baglan Dragons v FC Porthcawl

Blaenrhondda v Ynyshir Abions

Bryn Rovers v Ystradgynlais AFC

Canton Rangers v Aberystwyth Exiles

Cardiff Airport v Cardiff Draconians

Cardiff Corinthians v Canton Liberal

Cefn Hengoed v Aberbargoed Buds

Clwb Cymric v Bridgend Street

Croesyceiliog v Abertillery Bluebirds

Cwm Wanderers v Seven Sisters Onllwyn

Cwmbran v Monmouth Town

Dafen Welfare v Newcastle Emlyn

Docks Albion v AFC Whitchurch

Fairwater FC v Ely Rangers

FC Tredegar v Machen FC

Garw SBGC v Ton & Gelli BGC

Gorseinon Athletic v Morriston Town

Merthyr Saints v AFC Llwydcoed

Mumbles Rangers v Penlan Club

Newport City FC v Caerleon

Newport Civil Service v Newport Corinthians

Pentwynmawr Athletic v Abertillery Excelsiors

Pontyclun FC v Cefn Cribwr

Porthcawl Town Athletic v CRC Olympic

Roath Park Rangers v Dinas Powys FC

South Gower FC v Pontarddulais Town

St Albans FC v Chepstow Town FC

Ton Pentre v Pencoed Athletic

Treharris Athletic Western v FC Cwmaman

Treowen Stars v Panteg AFC

Trethomas Bluebirds v Caerphilly Athletic

Trostre AFC v Evans & Williams FC

Wattsville v Rogerstone AFC

West End FC v Rockspur FC

Ynysddu Welfare v Treforest FC

Ynysygerwn AFC v Giants Grave FC

Ties to be played on Saturday, 10 July, 2021