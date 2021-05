Last updated on .From the section European Championship

With the delayed 2020 European Championships fast approaching, countries are starting to announce their squads for the tournament.

As well as causing a 12-month delay to the event, the impact of Covid-19 means nations are able to select 26 players as opposed to the usual 23.

BBC Sport list the players selected by each nation...

Austria

Will appear here...

Belgium

Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Racing Strasbourg).

Defenders: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).

Midfielders: Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Kevin de Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet, Youri Tielemans (both Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Forwards: Michy Batshuayi, Christian Benteke (both Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton).

Croatia

Goalkeepers: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton Town).

Defenders: Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Domagoj Vida (Besiktas), Josip Juranovic (Legia Warsaw), Dejan Lovren (Zenit St Petersburg), Duje Caleta-Car (Olympique Marseille), Borna Barisic (Rangers), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Domagoj Bradaric (Lille).

Midfielders: Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Mateo Kovacic (Chelsea), Nikola Vlasic (CSKA Moscow), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).

Forwards: Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Inter Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Rebic (AC Milan), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

Czech Republic

Will appear here...

Denmark

Will appear here...

England

Will appear here...

Finland

Will appear here...

France

Goalkeepers: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Losc), Steve Mandanda (Marseille).

Defenders: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Kounde (Sevilla), Clement Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).

Midfielders: N'Golo Kante (Chelsea), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich).

Forwards: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach).

Germany

Goalkeepers: Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defenders: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Antonio Rudiger (Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Atalanta), Christian Gunter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Sule (Bayern Munich).

Midfielders: Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Emre Can (Borussia Dortmund), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Muller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach), Leroy Sane (Bayern Munich).

Forwards: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea).

Hungary

Will appear here...

Italy

Will appear here...

Netherlands

Will appear here...

North Macedonia

Goalkeepers: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa), Riste Jankov (Rabotnicki).

Defenders: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezgjan Alioski (Leeds).

Midfielders: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev).

Forwards: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava).

Poland

Goalkeepers: Lukasz Fabianski (West Ham), Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna).

Defenders: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dynamo Kyiv), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow).

Midfielders: Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscow), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich), Piotr Zielinski (Napoli).

Forwards: Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice).

Portugal

Goalkeepers: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patricio (Wolves), Rui Silva (Granada).

Defenders: Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Wolves), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Midfielders: Danilo Pereira (Paris St-Germain), Joao Palhinha (Sporting Lisbon), Ruben Neves (Wolves), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolves), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis).

Forwards: Pedro Goncalves (Sporting Lisbon), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valencia), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica).

Russia

Will appear here...

Scotland

Goalkeepers: David Marshall (Derby), Craig Gordon (Hearts), Jon McLaughlin (Rangers).

Defenders: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest, Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal).

Midfielders: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie, Callum McGregor, David Turnbull (all Celtic), John Fleck (Sheffield United), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Chelsea), Scott McTominay (Manchester United).

Forwards: Ryan Fraser (Newcastle), James Forrest (Celtic), Kevin Nisbet (Hibernian), Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR).

Slovakia

Will appear here...

Spain

Goalkeepers: Unai Simon (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton)

Defenders: Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Midfielders: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Napoli), Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Forwards: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traore (Wolves), Pablo Sarabia (Paris St-Germain)

Sweden

Goalkeepers: Robin Olsen (Everton), Karl-Johan Johnsson (FC Copenhagen), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi)

Defenders: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Helsingborgs), Victor Lindelof (Manchester United), Filip Helander (Rangers), Emil Krafth (Newcastle), Mikael Lustig (AIK), Pontus Jansson (Brentford), Marcus Danielson (Dalian Pro), Martin Olsson (BK Hacken)

Midfielders: Jens Cajuste (FC Midtjylland), Gustav Svensson (Guangzhou), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologna)

Forwards: Marcus Berg (IFK Gothenburg), Dejan Kulusevski (Juventus), Robin Quaison (Mainz), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moscow)

Switzerland

Will appear here...

Turkey

Will appear here...

Ukraine

Will appear here...

Wales

Will appear here...