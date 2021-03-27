Edinburgh City v Stenhousemuir

Edinburgh CityEdinburgh City15:00StenhousemuirStenhousemuir
Line-ups
Edinburgh City
Formation 4-4-2
- 1Antell
- 2Thomson
- 8Brown
- 11Jardine
- 3McIntyre
- 14Crane
- 4Black
- 15Hamilton
- 26De Vita
- 22Henderson
- 19See
Substitutes
- 9Henderson
- 10Handling
- 12Smith
- 18Beveridge
- 20Newman
- 21Goodfellow
- 23Denham
- 33Harris
Stenhousemuir
Formation 4-4-2
- 1Martin
- 2Tiffoney
- 5Kane
- 6Blair
- 3Brown
- 7Tapping
- 4Little
- 10Hopkirk
- 25McGuigan
- 22Muir
- 12Biabi
Substitutes
- 8Halleran
- 9Grigor
- 11Spence
- 17Erskine
- 18Docherty
- 19Corbett
- 20Fairley
- 21Hodge
- 26Collins
- Referee:
- Graham Grainger