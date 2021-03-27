Scottish League Two
Edinburgh CityEdinburgh City15:00StenhousemuirStenhousemuir
Venue: Ainslie Park, Scotland

Edinburgh City v Stenhousemuir

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Line-ups

Edinburgh City

Formation 4-4-2

  • 1Antell
  • 2Thomson
  • 8Brown
  • 11Jardine
  • 3McIntyre
  • 14Crane
  • 4Black
  • 15Hamilton
  • 26De Vita
  • 22Henderson
  • 19See

Substitutes

  • 9Henderson
  • 10Handling
  • 12Smith
  • 18Beveridge
  • 20Newman
  • 21Goodfellow
  • 23Denham
  • 33Harris

Stenhousemuir

Formation 4-4-2

  • 1Martin
  • 2Tiffoney
  • 5Kane
  • 6Blair
  • 3Brown
  • 7Tapping
  • 4Little
  • 10Hopkirk
  • 25McGuigan
  • 22Muir
  • 12Biabi

Substitutes

  • 8Halleran
  • 9Grigor
  • 11Spence
  • 17Erskine
  • 18Docherty
  • 19Corbett
  • 20Fairley
  • 21Hodge
  • 26Collins
Referee:
Graham Grainger

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