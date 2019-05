Africa Cup of Nations squads

Mohamed Salah has been included in Egypt's squad after scoring 22 Premier League goals in England this season

The latest squad news in the build up to the 2019 African Cup of Nations in Egypt:

GROUP A (Egypt, DR Congo, Uganda, Zimbabwe)

Egypt provisional squad:

Goalkeepers: Ahmed El Shenawy (Pyarmids), Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahmoud Abdel Rehem "Genesh" (Zamalek)

Defenders: Ahmed Elmohamady (Aston Villa, England), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion, England) Omar Gaber (Pyramids FC), Ali Gazal (Feirense, Portugal), Ayman Ahsraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Baher Elmohamady (Ismaily), Ahmed Ayman Mansour (Pyramids FC), Mahmoud Alaa (Zamalek), Ahmed Abou-Elfotouh (Smouha)

Midfielders: Walid Soliman (Al Ahly), Abdallah El-Said (Pyramids FC), Mohamed Elneny (Arsenal, England), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud 'Trezeguet' Hassan (Kasimpasa, Turkey), Amr Warda (Atromitos, Greece), Nabil Emad (Pyramids FC)

Forwards: Ahmed Ali (Arab Contractors), Mohamed Salah (Liverpool, England), Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed "Kouka" Hassan (Olympiakos, Greece)

GROUP B (Nigeria, Guinea, Madagascar, Burundi)

Nigeria provisional squad:

Goalkeepers: Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta, Cyprus); Ikechukwu Ezenwa (Katsina United); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, South Africa)

Defenders: Olaoluwa Aina (Torino FC, Italy); Abdullahi Shehu (Bursaspor FC, Turkey); Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor, Turkey); William Ekong (Udinese, Italy); Leon Balogun (Brighton & Hove Albion, England); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spain); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Germany); Semi Ajayi (Rotherham United, England)

Midfielders: John Mikel Obi (without a club); Wilfred Ndidi (Leicester City, England); Oghenekaro Etebo (Stoke City, England); John Ogu (Hapoel Be'er Sheva, Israel)

Forwards: Ahmed Musa (Al Nassr, Saudi Arabia); Victor Osimhen (Royal Charleroi, Belgium); Moses Simon (Levante, Spain); Henry Onyekuru (Galatasaray SK, Turkey); Odion Ighalo (Shanghai Shenhua, China); Alexander Iwobi (Arsenal, England); Samuel Kalu (Girondins Bordeaux, France); Paul Onuachu (FC Midtjylland, Denmark); Kelechi Iheanacho (Leicester City, England); Samuel Chukwueze (Villarreal, Spain)

Standby: Theophilus Afelokhai (Enyimba FC); Bryan Idowu (Lokomotiv Moscow, Russia); Ikouwem Utin (Enyimba); Mikel Agu (Vitoria Setubal, Portugal); Junior Ajayi (Al Ahly, Egypt); Valentine Ozornwafor (Enyimba FC)

Lyon's Jeremy Morel was persuaded to play for Madagascar where his father was born

Madagascar squad:

Goalkeepers: Ibrahima Ousmane Arthur Dabo (FC Gobelins, France), Jean Dieu Donne Randrianasolo (CNaPS Sport) Melvin Andrien (FC Martigues, France)

Defenders: Pascal Razakanantenaina (JS Saint Pierroise, Reunion), Dimitry Caloin (Les Herbiers VF, France), Jeremy Michel Morel (Lyon France), Toaviina Hasitiana Rambeloson (Arras, France), Romain Metanire (Minnesota United, USA), Thomas Fontaine (Reims, France), Jerome Mombris (Grenoble, France), Mamy Nirina Gervais Randrianarisoa (JS Saint Pierroise, Reunion)

Midfielders: Marco Ilaimaharitra (Charleroi, Belgium) Anicet Andrianantenaina (Ludogorets, Bulgaria) Ibrahim Samuel Amada (MC Alger, Algeria), Jean Rakotoarisoa (Fosa Juniors), Lalaina Henintsoa Nomenjanahary (Paris FC, France) Rayan Ny Aina Arnaldo Raveloson (Troyes, France) Andriamiraldo Aro Hasina Andrianarimanana (Kaiser Chiefs, South Africa)

Forwards: Charles Carolus Andriamahitsinoro (Al Aldalh FC, Saudi Arabia), Faneva Ima Andriatsima (Clermont, France), Tsilavina Martin Rakotoharimalala Njiva (Samut Sakhon, Thailand) Paulin Voavy (Misr Lel Makasa, Egypt) William Joseph Gros (AS Vitre, France)

Standby list: Fabien Boyer (Grenoble, France), Sandratriniaina Tobisoa Njajanirina (CNaPS Sport), Andrianavalona Andoniaina Rakotondrazaka (CNaPS Sport)

GROUP C (Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania)

GROUP D (Morocco, Ivory Coast, South Africa, Namibia)

Stuart Baxter is in his second stint as South Africa coach and has named a 30-man provisional squad

South Africa provisional squad:

Goalkeepers: Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs), Darren Keet (Bidvest Wits), Rowen Williams (SuperSport United)

Defenders: Daniel Cardoso (Kaizer Chiefs), Rivaldo Coetzee (Mamelodi Sundowns), Sifiso Hlanti, Thulani Hlatshwayo (both Bidvest Wits), Innocent Maela (Orlando Pirates), Thamsanqa Mkhize (Cape Town City), Buhle Mkhwanazi (Bidvest Wits), Ramahlwe Mphahlele (Kaizer Chiefs)

Midfielders: Keagan Dolly (Montpellier, France), Dean Furman (SuperSport United), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns), Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates), Tiyani Mabunda (Mamelodi Sundowns), Fortune Makaringe (Maritzburg United), Kamohelo Mokotjo (Brentford, England), Ben Motshwari (Orlando Pirates), Thulani Serero (Vitesse Arnhem, Netherlands), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Bongani Zungu (Amiens, France)

Forwards: Kermit Erasmus (Cape Town City), Lebogang Maboe (Mamelodi Sundowns), Lebo Mothiba (Racing Strasbourg, France), Percy Tau (Royal Union St Gilloise, Belgium), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam, Netherlands), Sibusiso Vilakazi (Mamelodi Sundowns)

Standby: Nikola Tavares (Crystal Palace, England), Joel Untersee (FC Zurich, Switzerland)

GROUP E (Tunisia, Mali, Mauritania, Angola)

Mauritania fans will support their men's team at a Nations Cup for the first time in June

Mauritania squad:

Goalkeepers: Suleiman Brahim (FC Nouadhibou), Namori Diaw (ASC Kedia), Babacar Diop (AS Police)

Defenders: Abdoul Ba (AJ Auxerre, France), Bakary Ndiaye (Difaâ Hassani of El Jadida, Morocco), Sally Sarr (Servette FC, Switzerland), Diadié Diarra (CS Sedan Ardennes, France), Harouna Sy (Grenoble Foot 38, France), El Mostapha Diaw (Nouakchott Kings), Aly Abeid (Agrupación Deportiva Alcorcón, Spain), Abdoul Kader Thiam (US Orleans, France)

Midfielders: Mohamed Dellah Yaly (DRB Tadjenanet, Algeria), Ibréhima Coulibaly (Grenoble Foot 38, France), Dialo Guidileye (Elazığspor Kulübü, Turkey), Khassa Camara (Xanthi FC, Greece), Alassane Diop (Hajer FC, Saudi Arabia), Abdoulaye Gaye (Nouadhibou FC), El Hacen EL Id (Real Valladolid, Spain)

Forwards: Adama Ba (Giresunspor Kulübü, Turkey), Ismail Diakhite (US Tataouine, Tunisia), Moulaye Ahmed Khalil "Bessam" (AS Gabès, Tunisia), Souleymane Anne (FC Aurillac Arpajon CA, France), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou)

Angola provisional squad:

Goalkeepers: Adao 'Tony' Cabaaa (Premiero de Agosto), Cristovao 'Ndulu' Simao, (Desportivo da Huila) Landu Mavanga (Interclube)

Defenders: Eddie Afonso (Petro de Luanda) Wilson Gaspar (Petro de Luanda,), Massunguna 'Dany' Afonso (Premeiro de Agosto), Salomao 'Paizo' Troco (Premeiro de Agosto), Isaac da Costa (Premeiro de Agosto), Bartolomeu 'Bastos' Quissanga (Lazio, Italy), Buatu Jonathan (Rio Ave, Portugal), Mata 'Clinton' Mucone (Clube Brugge, Belgium), Jonas Chimeno (Girona, Spain), Bruno Gaspar (Sporting Club de Port)

Midfielders: Herenilson do Carmo (Petro de Luanda), Manuel 'Show' Cafuma (Premeiro de Agosto), Jose Macaia Ganga (Premeiro de Agosto), Stelvio Cruz (F91 Dudelange, Luxemburg)

Forwards: Cristovao 'Mabululu' Paciencia (Premeiro de Agosto), Diassonama 'Chico' Bunga (FC Bravos do Maquis, Angola), Jacinto 'Gelson Dala' Dala (Rio Ave, Portugal), Mateus Galiano (Boavista, Portugal), Alfredo 'Freddy' Ribeiro (Antalyaspor, Turkey), Djalma Campos (Alanyaspor, Turkey), Hermenegildo 'Geraldo' Bartolomeu (Al Ahly, Egypt), Wilson Eduardo (Sporting Braga (Portugal), Jeremie Bela (Albacete, Spain)

GROUP F (Cameroon, Ghana, Benin, Guinea-Bissau)