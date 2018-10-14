UEFA Nations League - Group C1
Israel19:45Albania
Venue: Yaakov Turner Toto Stadium, Israel

Israel v Albania

Line-ups

Israel

  • 1Harush
  • 12Yeini
  • 21Tibi
  • 20Ben Harush
  • 6Natcho
  • 2Dasa
  • 8Peretz
  • 7Kayal
  • 13Tawatha
  • 9Dabbur
  • 10Hemed

Substitutes

  • 3Glazer
  • 4Habashi
  • 5Tzedek
  • 11Einbinder
  • 14Shechter
  • 15Micha
  • 16Atar
  • 17Awwad
  • 18Haimov
  • 19Saba
  • 22Bitton
  • 23Kannadli

Albania

  • 23Strakosha
  • 4Hysaj
  • 6Djimsiti
  • 15Mavraj
  • 8Basha
  • 18Uzuni
  • 9Memushaj
  • 14Xhaka
  • 17Binaku
  • 19Balaj
  • 7Grezda

Substitutes

  • 1Berisha
  • 2Lila
  • 3Lenjani
  • 5Dermaku
  • 10Manaj
  • 11Vrioni
  • 12Kastrati
  • 13Kaja
  • 16Ndoj
  • 20Lilaj
  • 21Gavazaj
  • 22Prenga
Referee:
Paolo Silvio Mazzoleni

As It Stands

A

TeamPWDLFAGDPts
1Belarus32106067
2Luxembourg32017166
3Moldova311124-24
4San Marino3003010-100

B

TeamPWDLFAGDPts
1Kosovo42206248
2Azerbaijan41305236
3Faroe Islands411247-34
4Malta402248-42

C

TeamPWDLFAGDPts
1Ukraine22003126
2Czech Rep21013303
3Slovakia200213-20

D

TeamPWDLFAGDPts
1France21102114
2Netherlands21014223
3Germany201103-31

E

TeamPWDLFAGDPts
1Denmark21102024
2Wales21014313
3R. of Ireland201114-31

F

TeamPWDLFAGDPts
1Belgium22005146
2Switzerland21017253
3Iceland200209-90

G

TeamPWDLFAGDPts
1Spain22008176
2England201112-11
3Croatia201106-61

H

TeamPWDLFAGDPts
1Macedonia33008179
2Liechtenstein310246-23
3Armenia310224-23
4Gibraltar310214-33

I

TeamPWDLFAGDPts
1Georgia33006069
2Latvia302112-12
3Kazakhstan302124-22
4Andorra302114-32

J

TeamPWDLFAGDPts
1Serbia42205238
2Romania41304316
3Montenegro31112204
4Lithuania300315-40

K

TeamPWDLFAGDPts
1Scotland21013213
2Israel21012203
3Albania210112-13

L

TeamPWDLFAGDPts
1Portugal22004226
2Poland201134-11
3Italy201112-11

M

TeamPWDLFAGDPts
1Bos-Herze22003126
2Austria21011103
3Northern Ireland200213-20

N

TeamPWDLFAGDPts
1Bulgaria33005239
2Norway32013126
3Cyprus310235-23
4Slovenia300325-30

O

TeamPWDLFAGDPts
1Russia32104137
2Turkey310246-23
3Sweden201123-11

P

TeamPWDLFAGDPts
1Finland33003039
2Greece32013216
3Hungary310223-13
4Estonia300303-30
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