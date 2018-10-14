Israel v Albania
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- From the section Football
Line-ups
Israel
- 1Harush
- 12Yeini
- 21Tibi
- 20Ben Harush
- 6Natcho
- 2Dasa
- 8Peretz
- 7Kayal
- 13Tawatha
- 9Dabbur
- 10Hemed
Substitutes
- 3Glazer
- 4Habashi
- 5Tzedek
- 11Einbinder
- 14Shechter
- 15Micha
- 16Atar
- 17Awwad
- 18Haimov
- 19Saba
- 22Bitton
- 23Kannadli
Albania
- 23Strakosha
- 4Hysaj
- 6Djimsiti
- 15Mavraj
- 8Basha
- 18Uzuni
- 9Memushaj
- 14Xhaka
- 17Binaku
- 19Balaj
- 7Grezda
Substitutes
- 1Berisha
- 2Lila
- 3Lenjani
- 5Dermaku
- 10Manaj
- 11Vrioni
- 12Kastrati
- 13Kaja
- 16Ndoj
- 20Lilaj
- 21Gavazaj
- 22Prenga
- Referee:
- Paolo Silvio Mazzoleni