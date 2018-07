Premier League pre-season fixtures: Where is your club playing?

Champions League finalists Liverpool face Premier League champions Manchester City in New Jersey USA on 25 July

The 2018-19 Premier League season kicks off on 10 August, but before then clubs will travel the globe for a host of high-profile and intriguing friendlies.

From the United States to Australia via mainland Europe and Asia, the 20 top-flight clubs will be involved in more than 100 fixtures this summer.

Among the things on the agenda are building fitness, helping new players and managers settle in, and a bit of brand promotion too.

Who plays where?

Defending Premier League champions Manchester City travel to the US for a tour that includes matches against Premier League rivals Chelsea and Liverpool.

Those three clubs will be joined by top-flight runners-up Manchester United, Arsenal and Tottenham in the International Champions Cup.

The annual competition also features the champions of Spain, Italy, France and Germany - Barcelona, Juventus, Paris St-Germain and Bayern Munich - and Benfica and Atletico Madrid.

Liverpool face both Manchester clubs in the space of three days, while Chelsea meet London rivals Arsenal in Dublin on 1 August.

FA Cup holders Chelsea will then face Manchester City in the Community Shield at Wembley on 5 August.

Two weeks prior to that Chelsea make a 17,982-mile round trip to Western Australia to face Perth Glory.

Newly promoted Cardiff are the only Premier League side not leaving the UK for their pre-season fixtures

Southampton were the first Premier League team to start their pre-season, drawing 3-3 with Bundesliga side Schalke in Germany before flying to China for a tour that ended with a 3-2 win against Jiangsu Suning.

Burnley must factor in their presence in Europa League qualifying - they play Aberdeen later in July.

Pre-season fixture list:

Arsenal

26 July: Arsenal v Atletico Madrid (Singapore Sports Hub)

28 July: Arsenal v Paris St-Germain (Singapore Sports Hub)

1 August: Arsenal v Chelsea (Aviva Stadium, Dublin)

4 August: Arsenal v Sevilla (Friends Arena, Stockholm)

Bournemouth

14 July: Bournemouth v Sevilla (La Manga)

20 July: Bournemouth v Levante (La Manga)

27 July: Bristol City v Bournemouth (Ashton Gate)

28 July: Nottingham Forest v Bournemouth (City Ground)

3 August: Bournemouth v Real Betis (Vitality Stadium)

4 August: Bournemouth v Marseille (Vitality Stadium)

Brighton

14 July: St Gallen v Brighton (Kybunpark, St Gallen)

21 July: AFC Wimbledon v Brighton (Cherry Red Records Stadium)

24 July: Charlton Athletic v Brighton (The Valley)

28 July: Birmingham City v Brighton (St Andrew's Stadium)

3 August: Brighton v Sporting Lisbon (Amex Stadium)

Burnley

13 July: Cork City v Burnley (Turners Cross, Cork)

20 July: Macclesfield Town v Burnley (Moss Rose)

20 July: Curzon Ashton v Burnley (Tameside Stadium)

23 July: Preston North End v Burnley (Deepdale)

26 July: Aberdeen v Burnley - Europa League second qualifying round first leg (Pittodrie)

29 July: Burnley v Montpellier (Turf Moor)

2 August: Burnley v Aberdeen - Europa League second qualifying round second leg (Turf Moor)

5 August: Burnley v Espanyol (Turf Moor)

Cardiff City

16 July: Tavistock AFC v Cardiff (Langsford Park)

18 July: Bodmin Town v Cardiff (Priory Park)

20 July: Torquay v Cardiff (Plainmoor)

25 July: Rotherham United v Cardiff (New York Stadium)

28 July: Burton Albion v Cardiff (Pirelli Stadium)

31 July: Greenock Morton v Cardiff (Cappielow Park)

4 August: Cardiff v Real Betis (Cardiff City Stadium)

Chelsea

23 July: Perth Glory v Chelsea (Optus Stadium, Perth)

28 July: Chelsea v Inter Milan (Allianz Riviera Stadium, Nice)

1 August: Arsenal v Chelsea (Aviva Stadium, Dublin)

5 August: Chelsea v Manchester City - FA Community Shield (Wembley)

7 August: Chelsea v Lyon (Stamford Bridge)

Crystal Palace

12 July: Helsingor v Crystal Palace (Helsingor Stadium, Helsingor)

16 July: Halmstads v Crystal Palace (Orjans Vall, Halmstad)

17 July: Bromley v Crystal Palace (Hayes Lane)

21 July: Oxford United v Crystal Palace (Kassam Stadium)

24 July: Stevenage v Crystal Palace (Lamex Stadium)

28 July: Reading v Crystal Palace (Madejski Stadium)

31 July: Boreham Wood v Crystal Palace (Meadow Park)

4 August: Crystal Palace v Toulouse (Selhurst Park)

7 August: Kingstonian v Crystal Palace (King George's Field)

Everton

15 July: ATK Irdning v Everton (ATV Arena, Irdning)

18 July: Bury v Everton (Gigg Lane)

21 July: Everton v Lille (Estadio Algarve, Portugal)

22 July: Everton v Porto (Estadio Algarve, Portugal)

26 July: Blackburn v Everton (Ewood Park)

4 August: Everton v Valencia (Goodison Park)

Fulham

7 July: Fulham 4-2 Crawley Town (Motspur Park)

14 July: Fulham v Reading (EBB Stadium, Aldershot)

21 July: Lyon v Fulham (Stade Pierre Rajon, Bourgoin-Jallieu)

1 August: Fulham v Sampdoria (EBB Stadium, Aldershot)

4 August: Fulham v Celta Vigo (Craven Cottage)

Huddersfield

10 July: Bury 0-4 Huddersfield (Gigg Lane)

14 July: Accrington Stanley v Huddersfield (Wham Stadium)

18 July: Dynamo Dresden v Huddersfield (Stadion Am Sommerdamm, Russelsheim)

21 July: Real Betis v Huddersfield (Stadion Essen)

21 July: Rot-Weiss Essen/Werder Bremen v Huddersfield v (Stadion Essen)

22 July: SV Darmstadt 98 v Huddersfield (Merck-Stadion am Bollenfalltor, Darmstadt)

25 July: Huddersfield v Lyon (John Smith's Stadium)

31 July: Huddersfield v Bologna (Brixen Im Thale, Austria)

3 August: Huddersfield v RB Leipzig (Schwaz, Austria)

Leicester

21 July: Notts County v Leicester (Meadow Lane)

1 August: Leicester v Valencia (King Power Stadium)

4 August: Lille v Leicester (Stade Pierre-Mauroy, Lille)

Liverpool

7 July: Chester 0-7 Liverpool (Swansway Chester Stadium)

10 July: Tranmere Rovers 2-3 Liverpool (Prenton Park)

14 July: Bury v Liverpool (Gigg Lane)

19 July: Blackburn v Liverpool (Ewood Park)

22 July: Liverpool v Borussia Dortmund (Bank of America Stadium, North Carolina)

25 July: Manchester City v Liverpool (MetLife Stadium, New York)

28 July: Manchester United v Liverpool (Michigan Stadium, Michigan)

4 Aug: Liverpool v Napoli (Aviva Stadium, Dublin)

7 Aug: Liverpool v Torino (Anfield)

Manchester City

20 July: Manchester City v Borussia Dortmund (Soldier Field, Chicago)

25 July: Manchester City v Liverpool (MetLife Stadium, New York)

28 July: Bayern Munich v Manchester City (Hard Rock Stadium, Miami)

5 August: Chelsea v Manchester City - FA Community Shield (Wembley)

Manchester United

19 July: Manchester United v Club America (Phoenix University Stadium, Arizona)

22 July: Manchester United v San Jose Earthquakes (Levi's Stadium, Santa Clara)

25 July: AC Milan v Manchester United (Rose Bowl, Pasadena)

28 July: Manchester United v Liverpool (Michigan Stadium, Michigan)

31 July: Manchester United v Real Madrid (Hard Rock Stadium, Miami)

5 August: Bayern Munich v Manchester United (Allianz Stadium, Munich)

Newcastle

17 July: St Patrick's Athletic v Newcastle (Richmond Park, Dublin)

24 July: Hull City v Newcastle (KCOM Stadium)

28 July: Porto v Newcastle (Estadio do Dragao, Porto)

1 August: SC Braga v Newcastle (Estadio Municipal de Braga)

4 August: Newcastle v Augsburg (St James' Park)

Southampton

5 July: Schalke 04 3-3 Southampton (Kunshan Sports Centre Stadium)

11 July: Jiangsu Suning 2-3 Southampton (Xuzhou Olympic Sports Centre Stadium)

21 July: Derby County v Southampton (Pride Park)

1 August: Southampton v Celta Vigo (St Mary's Stadium)

4 August: Southampton v Borussia Monchengladbach (St Mary's Stadium)

Tottenham Hotspur

25 July: Roma v Tottenham (SDCCU Stadium, San Diego)

28 July: Barcelona v Tottenham (Rose Bowl, Pasadena)

31 July: Tottenham v AC Milan (US Bank Stadium, Minneapolis)

4 August: Girona v Tottenham (Estadi Montilivi, Girona)

Watford

17 July: FC Koln v Watford (Behind closed doors)

21 July: v Dusseldorf v Watford (Behind closed doors)

27 July: Stevenage v Watford (Lamex Stadium)

28 July: Brentford v Watford (Griffin Park)

4 August: Watford v Sampdoria (Vicarage Road)

West Ham

8 July: FC Winterthur 3-2 West Ham (Schutzenwiese Stadium, Winterthur)

14 July: Wycombe Wanderers v West Ham (Adams Park)

21 July: Preston North End v West Ham (Deepdale)

25 July: Aston Villa v West Ham (Bescot Stadium, Walsall)

28 July: Ipswich Town v West Ham (Portman Road)

31 July: Mainz v West Ham (Kufstein Arnea) Austria

3 August: Angers v West Ham (Das.Goldberg-Stadion, Grodig)

Wolves

10 July: Basel 1-2 Wolves (Tissot Arena, Biel)

14 July: Young Boys v Wolves (Berner Stadion Neufeld, Bern)

19 July: Wolves v Ajax (Banks's Stadium, Walsall)

25 July: Stoke City v Wolves (Bet365 Stadium)

28 July: Derby County v Stoke City (Pride Park)

4 August: Wolves v Villarreal (Molineux)