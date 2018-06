World Cup 2018: Colombia squad features Premier League trio

From the section

Three Premier League players have been named in Colombia's World Cup squad.

Arsenal goalkeeper David Ospina, Tottenham defender Davinson Sanchez and Brighton forward Jose Izquierdo all made the cut in the 23-man squad.

Bayern Munich's James Rodriguez - the top scorer at the 2014 World Cup - is among Colombia's star names.

Monaco striker Radamel Falcao, Juventus winger Juan Cuadrado, Villarreal's Carlos Bacca and Barcelona defender Yerry Mina are also selected.

Colombia's 23-man squad in full

Goalkeepers: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas).

Defenders: Cristian Zapata (Milan), Davinson Sanchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Oscar Murillo (Pachuca), Frank Fabra (Boca Juniors), Johan Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcelona).

Midfielders: Wílmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sanchez (Espanyol), Jefferson Lerma (Levante), Jose Izquierdo (Brighton), James Rodriguez (Bayern Munich), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Mateus Uribe (America), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Cuadrado (Juventus).

Forwards: Radamel Falcao (Monaco), Miguel Borja (Palmeiras), Carlos Bacca (Villarreal), Luis Fernando Muriel (Sevilla).