Giro d'Italia: Arnaud Demare claims victory on stage 10

Demare's last stage victory came at the Tour de Suisse last June

France's Arnaud Demare claimed his first victory of the year by triumphing in stage 10 at the Giro d'Italia.

Demare held off Italian national champion Elia Viviani and German Rudiger Selig in a reduced sprint after a crash brought down several riders.

Italian Valerio Conti maintained his one minute 50 seconds lead over Slovenia's Primoz Roglic in the general classification.

Britain's Simon Yates is 5mins 36secs back in 24th with Hugh Carthy 16th.

Stage 10 results

1. Arnaud Demere (Fra/Groupama) 3hrs 36mins 7secs

2. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-Quick-Step) Same time

3. Rudiger Selig (Ger/Bora-Hansgrohe)

4. Caleb Evans (Aus/Lotto-Soudal)

5. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data)

6. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy)

7. Manuel Belletti (Ita/Androni Giocattoli)

8. Giovanni Lonardi (Ita/Sidermec Nippo - Vini Fantini)

9. Jasper de Buyst (Bel/Lotto-Soudal)

10. Jacopo Guarnieri (Ita/Groupama-FDJ)

General classification after stage 10

1. Valerio Conti (It/UAE Team Emirates) 39hrs 44mins 39secs

2. Primoz Roglic (Slo/Jumbo) +1min 50secs

3. Nans Peters (Fr/AG2R La Mondiale) +2:21

4. Jose Joaquin Rojas (Sp/Movistar) +2:33

5. Fausto Masnada (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) +2:36

6. Andrey Amador (CR/Movistar) +2:39

7. Amaro Antunes (Por/CCC Team) +3:05

8. Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) +3:27

9. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani-CSF) +3:30

10. Pello Bilbao (Spa/Astana Pro Team) +3:32

Selected others:

16. Hugh Carthy (GB/EF Education First) +4.36

24. Simon Yates (GB/Mitchelton-Scott) +5:36

31. Tao Geoghegan Hart (GB/Team Ineos) +6:58