ICC Women's World Cup 2022 - fixtures, results & scorecards

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Sophie Devine, Rebecca Rolls, Dane van Niekerk and Mithali Raj with the World Cup trophy

The tournament, originally scheduled for February and March 2021, was postponed until 2022 because of the coronavirus pandemic.

March

4 New Zealand v West Indies, Mount Maunganui (d/n)
Play starts at 01:00 GMT
Scorecard
5 Bangladesh v South Africa, Dunedin
Play starts at 22:00 GMT (4 Mar)
Scorecard

5 Australia v England, Hamilton (d/n) (01:00 GMT)

6 Pakistan v India, Mount Maunganui (d/n) (01:00 GMT)

7 New Zealand v Bangladesh, Dunedin (22:00 GMT, 6 Mar)

8 Australia v Pakistan, Mount Maunganui (d/n) (01:00 GMT)

9 West Indies v England, Dunedin (22:00 GMT, 8 Mar)

10 New Zealand v India, Hamilton (d/n) (01:00 GMT)

11 Pakistan v South Africa, Mount Maunganui (d/n) (01:00 GMT)

12 West Indies v India, Hamilton (d/n) (01:00 GMT)

13 New Zealand v Australia, Wellington (Basin Reserve) (22:00 GMT, 12 Mar)

14 Pakistan v Bangladesh, Hamilton (22:00 GMT, 13 Mar)

14 South Africa v England, Mount Maunganui (d/n) (01:00 GMT)

15 Australia v West Indies, Wellington (Basin Reserve) (22:00 GMT, 14 Mar)

16 England v India, Mount Maunganui (d/n) (01:00 GMT)

17 New Zealand v South Africa, Hamilton (d/n) (01:00 GMT)

18 Bangladesh v West Indies, Mount Maunganui (22:00 GMT, 17 Mar)

19 India v Australia, Auckland (d/n) (01:00 GMT)

20 New Zealand v England, Auckland (22:00 GMT, 19 Mar)

21 West Indies v Pakistan, Hamilton (d/n) (01:00 GMT)

22 South Africa v Australia, Wellington (Basin Reserve) (22:00 GMT, 21 Mar)

22 India v Bangladesh, Hamilton (d/n) (01:00 GMT)

24 South Africa v West Indies, Wellington (Basin Reserve) (22:00 GMT, 23 Mar)

24 England v Pakistan, Christchurch (d/n) (01:00 GMT)

25 Bangladesh v Australia, Wellington (Basin Reserve) (22:00 GMT, 24 Mar)

26 New Zealand v Pakistan, Christchurch (22:00 GMT, 25 Mar)

27 England v Bangladesh, Wellington (Basin Reserve) (22:00 GMT, 26 Mar)

27 India v South Africa, Christchurch (d/n) (02:00 BST)

30 First semi-final, Wellington (Basin Reserve)* (23:00 GMT, 29 Mar)

31 Second semi-final, Christchurch (d/n)* (02:00 BST)

April

3 Final, Christchurch (d/n)* (02:00 BST)

*Semi-finals and final have reserve days

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