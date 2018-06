ICC Women's World Twenty20 2018 - full fixtures

Hosts West Indies are the defending champions

Group A: West Indies, England, South Africa, Sri Lanka, Qualifier 1* Group B: Australia, India, New Zealand, Pakistan, Qualifier 2*

*top two teams qualify from ICC Women's World T20 Qualifier (5-14 July) - fixtures here (ICC official site)

November

9 New Zealand v India, Guyana (15:00 GMT)

9 Australia v Pakistan, Guyana (20:00 GMT)

9 West Indies v Qualifier 1, Guyana (d/n) (00:00 GMT, 10 Nov)

10 England v Sri Lanka, St Lucia (20:00 GMT)

11 India v Pakistan, Guyana (15:00 GMT)

11 Australia v Qualifier 2, Guyana (20:00 GMT)

12 England v Qualifier 1, St Lucia (20:00 GMT)

12 Sri Lanka v South Africa, St Lucia (d/n) (00:00 GMT, 13 Nov)

13 Pakistan v Qualifier 2, Guyana (20:00 GMT)

13 Australia v New Zealand, Guyana (d/n) (00:00 GMT, 14 Nov)

14 Sri Lanka v Qualifier 1, St Lucia (20:00 GMT)

14 West Indies v South Africa, St Lucia (d/n) (00:00 GMT, 15 Nov)

15 India v Qualifier 2, Guyana (20:00 GMT)

15 New Zealand v Pakistan, Guyana (d/n) (00:00 GMT, 16 Nov)

16 England v South Africa, St Lucia (20:00 GMT)

16 West Indies v Sri Lanka, St Lucia (d/n) (00:00 GMT, 17 Nov)

17 India v Australia, Guyana (20:00 GMT)

17 New Zealand v Qualifier 2, Guyana (d/n) (00:00 GMT, 18 Nov)

18 West Indies v England, St Lucia (20:00 GMT)

18 South Africa v Qualifier 1, St Lucia (d/n) (00:00 GMT, 19 Nov)

22 First semi-final, Antigua (20:00 GMT)

22 Second semi-final, Antigua (d/n) (00:00 GMT, 23 Nov)

24 Final, Antigua (d/n) (00:00 GMT, 25 Nov)

