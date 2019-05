Cricket World Cup 2019 fixtures

You will be able to listen to Test Match Special coverage of the World Cup - and watch video highlights on the BBC Sport website

All 10 teams play each other in a round-robin format, with the top four qualifying for the semi-finals.

May

30 England v South Africa, The Oval (10:30 BST)

31 West Indies v Pakistan, Trent Bridge (10:30 BST)

June

1 New Zealand v Sri Lanka, Cardiff (10:30 BST)

1 Afghanistan v Australia, Bristol (d/n) (13:30 BST)

2 South Africa v Bangladesh, The Oval (10:30 BST)

3 England v Pakistan, Trent Bridge (10:30 BST)

4 Afghanistan v Sri Lanka, Cardiff (10:30 BST)

5 South Africa v India, Southampton (10:30 BST)

5 Bangladesh v New Zealand, The Oval (d/n) (13:30 BST)

6 Australia v West Indies, Trent Bridge (10:30 BST)

7 Pakistan v Sri Lanka, Bristol (10:30 BST)

8 England v Bangladesh, Cardiff (10:30 BST)

8 Afghanistan v New Zealand, Taunton (d/n) (13:30 BST)

9 India v Australia, The Oval (10:30 BST)

10 South Africa v West Indies, Southampton (10:30 BST)

11 Bangladesh v Sri Lanka, Bristol (10:30 BST)

12 Australia v Pakistan, Taunton (10:30 BST)

13 India v New Zealand, Trent Bridge (10:30 BST)

14 England v West Indies, Southampton (10:30 BST)

15 Sri Lanka v Australia, The Oval (10:30 BST)

15 South Africa v Afghanistan, Cardiff (d/n) (13:30 BST)

16 India v Pakistan, Old Trafford (10:30 BST)

17 West Indies v Bangladesh, Taunton (10:30 BST)

18 England v Afghanistan, Old Trafford (10:30 BST)

19 New Zealand v South Africa, Edgbaston (10:30 BST)

20 Australia v Bangladesh, Trent Bridge (10:30 BST)

21 England v Sri Lanka, Headingley (10:30 BST)

22 India v Afghanistan, Southampton (10:30 BST)

22 West Indies v New Zealand, Old Trafford (d/n) (13:30 BST)

23 Pakistan v South Africa, Lord's (10:30 BST)

24 Bangladesh v Afghanistan, Southampton (10:30 BST)

25 England v Australia, Lord's (10:30 BST)

26 New Zealand v Pakistan, Edgbaston (10:30 BST)

27 West Indies v India, Old Trafford (10:30 BST)

28 Sri Lanka v South Africa, Chester-le-Street (10:30 BST)

29 Pakistan v Afghanistan, Headingley (10:30 BST)

29 New Zealand v Australia, Lord's (d/n) (13:30 BST)

30 England v India, Edgbaston (10:30 BST)

July

1 Sri Lanka v West Indies, Chester-le-Street (10:30 BST)

2 Bangladesh v India, Edgbaston (10:30 BST)

3 England v New Zealand, Chester-le-Street (10:30 BST)

4 Afghanistan v West Indies, Headingley (10:30 BST)

5 Pakistan v Bangladesh, Lord's (10:30 BST)

6 Sri Lanka v India, Headingley (10:30 BST)

6 Australia v South Africa, Old Trafford (d/n) (13:30 BST)

9 *First semi-final: 1st v 4th, Old Trafford (10:30 BST)

11 *Second semi-final: 2nd v 3rd, Edgbaston (10:30 BST)

14 *Final, Lord's (10:30 BST)

*Semi-finals and final have a reserve day

NB Fixtures and start times are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made