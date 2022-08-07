Commonwealth Games: Cycling Road - Men's Road Race
From the section Commonwealth Games
Results
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|NZL
|Aaron GATE
|3:28:29
|2
|RSA
|Daryl IMPEY
|3:28:29
|3
|SCO
|Finn CROCKETT
|3:28:29
|4
|NIR
|Matthew TEGGART
|3:28:29
|5
|ENG
|Fred WRIGHT
|3:28:29
|6
|AUS
|Lucas PLAPP
|3:28.32
|7
|ENG
|Ben TURNER
|3:28.47
|8
|WAL
|Geraint THOMAS
|3:28.51
|9
|GGY
|Sam CULVERWELL
|3:28.53
|10
|SCO
|Sean FLYNN
|3:28.53
|11
|ENG
|Sam WATSON
|3:28.55
|12
|RSA
|Morne van NIEKERK
|3:28.55
|13
|CAN
|Pier Andre COTE
|3:31.50
|14
|BER
|Kaden HOPKINS
|3:32.23
|15
|IOM
|Ben SWIFT
|3:32.23
|16
|AUS
|Miles SCOTSON
|2:36.46
|17
|NZL
|Jack BAUER
|3:36.46
|18
|SCO
|Mark STEWART
|3:36.46
|19
|MRI
|Alexandre MAYER
|3:37.00
|20
|ENG
|Ethan VERNON
|3:37.08
|21
|GRN
|Red WALTERS
|3:37.08
|22
|NZL
|Patrick BEVIN
|3:37.08
|23
|RWA
|Renus UHIRIWE
|3:37.08
|24
|CYP
|Alexandros AGROTIS
|3:37.08
|25
|WAL
|William ROBERTS
|3:37.08
|26
|SCO
|John ARCHIBALD
|3:37.08
|27
|BIZ
|Oscar QUIROZ
|3:37.08
|28
|JEY
|Rhys HIDRIO
|3:37.08
|29
|CAN
|Riley PICKRELL
|3:37.08
|30
|NZL
|Shane ARCHBOLD
|3:37.08
|31
|BER
|Conor WHITE
|3:37.08
|32
|MRI
|Aurelien de COMARMOND
|3:37.08
|33
|RWA
|Eric MUHOZA
|3:37.08
|34
|MRI
|Yannick LINCOLN
|3:37.08
|35
|NIR
|Darren RAFFERTY
|3:37.08
|36
|RWA
|Moise MUGISHA
|3:37.08
|37
|RSA
|Callum ORMISTON
|3:37.08
|38
|IOM
|Thomas MAZZONE
|3:37.08
|39
|NIR
|Christopher McGLINCHEY
|3:37.08
|40
|GGY
|James ROE
|3:37.08
|41
|JEY
|Dean ROBSON
|3:37.08
|42
|IOM
|Mark CHRISTIAN
|3:37.08
|43
|SCO
|Michael SERAFIN
|3:37.08
|44
|IOM
|Mark CAVENDISH
|3:37.08
|45
|SCO
|Charlie ALDRIDGE
|3:37.08
|46
|AUS
|Luke DURBRIDGE
|3:37.08
|47
|NAM
|Alexander MILLER
|3:37.08
|48
|AUS
|Sam FOX
|3:37.08
|49
|ENG
|Connor SWIFT
|3:37.08
|50
|BIZ
|Cory WILLIAMS
|3:37.08
|51
|WAL
|Luke ROWE
|3:37.08
|52
|NIR
|Cameron ORR
|3:37.08
|53
|NZL
|Dion SMITH
|3:37.08
|54
|RWA
|Eric MANIZABAYO
|3:37.15
|55
|CAN
|Michael FOLEY
|3:37.16
|56
|GGY
|Marc COX
|3:37.18
|57
|CAN
|Mathias GUILLEMETTE
|3:37:20
|58
|WAL
|Owain DOULL
|3:37:20
|59
|NZL
|Campbell STEWART
|3:37:20
|60
|MLT
|Aidan BUTTIGIEG
|3:37:20
|61
|CAN
|Carson MILES
|3:37:20
|62
|ENG
|Jake STEWART
|3:37.50
|63
|IOM
|Samuel BRAND
|3:38:11
|64
|BER
|Nicholas NARRAWAY
|3:38:11
|65
|WAL
|Joe HOLT
|3:38:11
|66
|RSA
|Gustav BASSON
|3:38:11
|67
|UGA
|Charles KAGIMU
|3:38:11
|68
|MRI
|Christopher ROUGIER LAGANE
|3:38:11
|69
|GIB
|Mark LETT
|3:39.10
|70
|AIA
|Hasani HENNIS
|3:39.10
|71
|CYP
|Andreas MILTIADIS
|3:42.43
|72
|JEY
|Zack HAMON
|3:43.19
|73
|MRI
|Gregory MAYER
|3:47.08
For a full list of riders who did not finish, see the official Commonwealth website.