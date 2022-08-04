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Commonwealth Games: Cycling Road - Men's Individual Time Trial results

From the section Commonwealth Games

Result

RankCountryNameTime
1AUSRohan DENNIS46:21.24
2ENGFred WRIGHT46:47.52
3WALGeraint THOMAS46:49.73
4NZLAaron GATE48:43.28
5AUSLucas PLAPP48:47.70
6SCOJohn ARCHIBALD48:54.55
7WALOwain DOULL49:05.46
8NRIDarren RAFFERTY49:10.80
9NZLTom SEXTON49:41.52
10CYPAndreas MILTIADIS49:50.49
11BERKaden HOPKINS50:00.27
12ENGDan BIGHAM50:04.66
13CANPier Andre COTE50:29.62
14SCOMark STEWART50:38.79
15BERConor WHITE50:52.19
16IOMTyler HANNAY51:02.83
17RWAMoise MUGISHA51:56.70
18RSAGustav BASSON52:04.58
19UGACharles KAGIMU52:05.91
20IOMLeon MAZZONE52:28.38
21GGYSam CULVERWELL52:36.52
22SCOFinn CROCKETT52:42.37
23GGYSebastian TREMLETT52:58.23
24CANMichael FOLEY53:05.24
25JEYJack REBOURS53:21.99
26BERNicholas NARRAWAY53:34.82
27RWAByiza Renus UHIRIWE53:52.62
28GIBMark LETT53:56.84
29JEYDean ROBSON54:39.14
30GIBSamuel O'SHEA54:59.17
31GGYMarc COX55:02.35
32NAMDirk Jacobus COETZEE55:05.94
33MRIChristopher ROUGIER LAGANE55:09.46
34MRIAlexandre MAYER55:10.80
35AIAHasani HENNIS55:18.18
36MLTAidan BUTTIGIEG56:05.93
37IVBSam TALBOT56:06.67
38BIZOscar QUIROZ56:56.05
39BIZCory WILLIAMS57:16.32
40CAYMichael TESTORI57:41.29
41IVBDarel CHRISTOPHER JR58:06.36
42BOTMatlhogonolo BOTLHOLE59:43.20
43CAYVictor MAGALHAES1:00:38.99
44BAHLorin SAWYER1:02:19.72
45AIADelroy CARTY1:02:29.71
46FLKJim HORTON1:02:45.73
47GHAChristopher Bennet SYMONDS1:02:56.79
48BIZGiovanni LOVELL1:03:07.68
49SEYYohan MONTHY1:03:41.19
50GHAHenry DJANGMAH1:04:26.26
51GUYChristopher GRIFFITH1:04:38.91
52SEYMario Joseph ERNESTA1:04:43.81
53GIBDerek BARBARA1:05:05.87
54BAHFelix NEELY1:07:58.03
DNSRSAReinardt JANSE van RENSBURG
DNSRSADaryl IMPEY
DNSANTConor DELANBANQUE

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