Heats

Heat 1

Rank Country Name Time Qualified 1 NAM Christine MBOMA 23.20 Q 2 AUS Ella CONNOLLY 23.56 Q 3 KEN Milicent NDORO 24.03 Q 4 GAM Wurrie NJADOE 24.12 1 5 SLE Hafsatu KAMARA 25.05 6 VAN Chloe DAVID 26.75 DNS CAN Zoe SHERAR

Heat 2

1 IND Hima DAS 23.42 Q 2 ZAM Rhoda NJOBVU 23.85 Q 3 UGA Jacent NYAMAHUNGE 24.07 Q 4 PNG Leonie BEU 25.29 5 MDV Rifa MOHAMED 26.87 DNS ANT Joella LLOYD

Heat 3

1 JAM Natalliah WHYTE 23.61 Q 2 WAL Hannah BRIER 24.04 Q 3 GGY Abi GALPIN 24.47 Q 4 SWZ Bongiwe MAHLALELA 25.31 5 MOZ Ancha Ernesto MANDLATE 25.43 DNS BAH Tynia GAITHER DNS KEN Maximila IMALI

Heat 4

1 NGR Favour OFILI 22.71 Q 2 GAM Gina BASS 22.87 Q 3 MAW Asimenye SIMWAKA 23.28 Q 4 SGP Veronica Shanti PEREIRA 23.46 q 5 GUY Kenisha PHILLIPS 24.13 q 6 CMR Linda ANGOUNOU 24.14 q

Heat 5

1 JAM Elaine THOMPSON-HERAH 22.80 Q 2 SCO Beth DOBBIN 23.10 Q 3 AUS Jacinta BEECHER 23.13 Q 4 TTO Mauricia PRIETO 23.69 q 5 BAH Denisha CARTWRIGHT 24.49 6 PNG Isila APKUP 24.97 7 MDV Aminath Layaana MOHAMED 26.79

Heat 6

1 CAN Natassha McDONALD 23.45 Q 2 IVB Beyonce DEFREITAS 23.99 Q 3 PNG Toea WISIL 24.42 Q 4 MLT Charlotte WINGFIELD 24.47 q 5 TAN Winifrida MAKENJI 24.74 6 SLE Kadiatu KANU 24.76 7 NGR Nzubechi Grace NWOKOCHA 25.34 DNS LCA Julien ALFRED

Q = qualified as one of first three in heat

q = qualified as one of next six fastest in heats.